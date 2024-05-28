Нидерланды планируют как можно быстрее собрать систему Patriot для Украины

Нидерланды вместе с другими странами-владельцами систем противовоздушной обороны Patriot решили как можно быстрее собрать такую установку и подарить ее Украине.

Нидерланды хотят собрать и передать Украине Patriot в краткосрочной перспективе

Нидерланды готовы предоставить основные компоненты и детали из своих запасов для установки Patriot. Европейских союзников просят внести свой вклад и добавить необходимые компоненты из своих составов. Переговоры уже ведутся.

Мы ведем переговоры с партнерами по комплектации системы Patriot, включая обучение украинских экипажей. С нашим предложением и консультациями со странами-партнерами, которые предоставляют несколько ключевых частей и боеприпасов, мы можем предоставить Украине хотя бы одну полностью готовую к эксплуатации систему в сжатые сроки, — заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Поделиться

В правительстве Нидерландов заявили, что осознают дефицитность систем Patriot. Однако там отметили, что Украина также борется за Европу и что военная способность Украины, производство энергии и жизненно важная инфраструктура подвергаются ежедневным нападениям.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что промышленные поставщики обязались ускорить производство и доставку запасных компонентов.

Что известно о Patriot для Украины

Система Patriot — это зенитно-ракетный комплекс, играющий важную роль в противовоздушной обороне. Они очень нужны Украине, которая находится под ракетными обстрелами со стороны России, потому что могут сбивать баллистические ракеты.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон уделяет пристальное внимание системам Patriot и другим средствам ПВО.

В конце февраля 2024 г. президент Владимир Зеленский говорил, что передача Киеву десяти ЗРК Patriot кардинально изменила бы ситуацию в войне. В апреле он сказал, что Украине необходимо 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо от воздушных атак.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно призвал иностранных партнеров передать Украине 5—7 систем Patriot и называл это количество минимально необходимым.