Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в азиатском форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла", который пройдет в Сингапуре.
В азиатском форуме безопасности примут участие представители 49 государств мира
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня прибыл в Сингапур. Он примет участие в азиатском форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла", который состоится со 2 по 4 июня.
Зеленский будет выступать на сессии, которая начнется в 11.30 утра по местному времени в воскресенье, 2 июня, сообщили организаторы форума.
По данным организаторов, в форуме, который продлится 2-4 июня, примут участие более 600 человек из 49 государств мира.
С 2022 года на встречах по безопасности в Сингапуре не было российской делегации.
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Среди участников — представители США, Китая и Евросоюза, в том числе главы и чиновники оборонных ведомств, военные, дипломаты, производители оружия и аналитики по вопросам безопасности.
Особенностью форума в этом году стал высокий уровень европейской делегации, в составе которой — премьер-министр Эстонии Кая Каллас, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, а также министры обороны Великобритании, Германии, Нидерландов и Швеции.
Считается, что цель их участия в форуме убедить больше азиатских стран оказать помощь Украине в защите от российской агрессии.
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