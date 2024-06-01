Зеленский прибыл в Сингапур — цель визита
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский прибыл в Сингапур — цель визита

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в азиатском форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла", который пройдет в Сингапуре.

В азиатском форуме безопасности примут участие представители 49 государств мира

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня прибыл в Сингапур. Он примет участие в азиатском форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла", который состоится со 2 по 4 июня.

Зеленский будет выступать на сессии, которая начнется в 11.30 утра по местному времени в воскресенье, 2 июня, сообщили организаторы форума.

По данным организаторов, в форуме, который продлится 2-4 июня, примут участие более 600 человек из 49 государств мира.

С 2022 года на встречах по безопасности в Сингапуре не было российской делегации.

Европейские лидеры будут убеждать азиатские страны предоставить больше помощи для Украины

Среди участников — представители США, Китая и Евросоюза, в том числе главы и чиновники оборонных ведомств, военные, дипломаты, производители оружия и аналитики по вопросам безопасности.

Особенностью форума в этом году стал высокий уровень европейской делегации, в составе которой — премьер-министр Эстонии Кая Каллас, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, а также министры обороны Великобритании, Германии, Нидерландов и Швеции.

Считается, что цель их участия в форуме убедить больше азиатских стран оказать помощь Украине в защите от российской агрессии.

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У нас был месседж от американской стороны. Ранним утром сегодня я получил это сообщение от моих военных. Я не могу рассказать вам подробности об этом.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он заявил, что решение США об использовании предоставленного оружия – это шаг вперед, а для Украины возможность защитить жителей приграничных территорий.

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