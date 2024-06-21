Япония впервые ввела санкции против китайских компаний. Известная причина
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Экономика
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Япония впервые ввела санкции против китайских компаний. Известная причина

Япония и Китай
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Япония ввела торговые санкции на китайские компании, поддерживающие войну России против Украины.

Главные тезисы

  • Торговые ограничения касаются компаний из Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана.
  • В рамках соглашения о безопасности Япония передаст Украине нелетальное оборудование и продолжит сотрудничество в области безопасности, гуманитарной помощи и восстановления.
  • В рамках соглашения с Японией, в этом году Украина получит пособие на сумму 4,5 млрд долл. США.

Япония ввела санкции против Китая за поддержку войны в Украине

Под санкции оказались компании Asia Pacific Links Ltd и Yilufa Electronics Limited

Япония наложила торговые ограничения в отношении китайских компаний против отдельных лиц и групп, поддерживающих войну России в Украине.

Кроме того, новые санкции также коснулись компаний из Индии, Казахстана и Узбекистана.

По данным Министерства иностранных дел Японии, это первый случай, когда Япония вводит санкции против китайских компаний в связи с войной в Украине. Среди попавших под санкции компаний — гонконгская Asia Pacific Links Ltd, поставлявшая микрочипы для российских беспилотников, и китайская Yilufa Electronics Limited.

Санкции, соответствующие предыдущим мерам, введенным другими странами, включая США, запрещают японским компаниям экспортировать продукцию в адрес этих фирм.

Украина и Япония заключили двустороннее соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Японии Фумио Кишида подписали двустороннее Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между Украиной и правительством Японии.

Для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки беспрецедентны.

Документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в сфере безопасности и обороны, гуманитарной помощи, восстановления и восстановления.

В этом году Япония предоставит нашему государству 4,5 млрд долл. США и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения. В общей сложности сумма помощи, предоставленная Японией с марта 2022 года, составит более 12 млрд дол.

Документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования с учетом конституционных ограничений Японии и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций способностей, членом которых является Япония, в частности коалиций по информационным технологиям и разминированию.

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