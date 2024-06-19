Нові санкції ЄС проти Росії. EUobserver розкрив перші деталі
Категорія
Економіка
Дата публікації

Нові санкції ЄС проти Росії. EUobserver розкрив перші деталі

санкції
Джерело:  Euobserver

Офіційний Брюссель планує внести до чорного списку 20 фізосіб і 22 юрособи в рамках нового пакету санкцій проти країни-агресорки РФ.

Головні тези:

  • У новому санкційному пакеті буде йтися про заморожування активів та візові заборони для директорів військових заводів, чиновників та енергетичних компаній РФ.
  • Санкції також обмежать постачання російського скрапленого газу та нафтоналивного флоту, експорт гелію та доступ до технологій подвійного призначення.
  • Угорщина вже погодила пакет заходів, але Берлін ще планує внести свої правки.

Яким буде новий санкційний удар ЄС по Росії

Як вдалося дізнатися виданню EUobserver від своїх інсайдерів, у список потрапить відома російська співачка та поплічниця путінського режиму — Поліна Гагаріна.

Окрім того, там опиниться ще двоє олігархів: засновник Російської мідної компанії Ігор Алтушкін та бізнесмен Роман Троценко.

За попередніми даними, їхні активи на території ЄС будуть заморожені. Також передбачається візова заборона з боку Брюсселю.

Обмеження стосуватимуться і президента російської "Балтики" Таймураза Боллоєва, який минулого року захопив російські пивоварні данської компанії Carlsberg. У проєкті чорного списку також фігурує проросійський кінорежисер Алекс Гореславський та його фінансована Кремлем "неурядова організація" — московський Інститут розвитку інтернету, — йдеться в повідомленні.

Під санкційний удар Євросоюз також потраплять директори російських військових заводів, дрібні чиновники та представники енергетичних компаній.

Нові проблеми для збуту російських ресурсів

За словами інсайдерів видання, також буде йтися про обмеження на постачання російського скрапленого газу і нафтоналивного флоту, експорту гелію, доступу до технологій подвійного призначення.

Одна з військових фірм, на яку були спрямовані санкції, виробляла те, що ЄС назвав "найнезвичайнішою" зброєю, наприклад, "підводні пістолети... гвинтівки" і "безшумну зброю".

Ще одне анонімне джерело повідомило, що на ухвалення пакета обмежувальних заходів уже погодилася Угорщина.

Однак офіційний Берлін все ще планує внести правки щодо посилення правил для дочірніх компаній Євросоюзу, що працюють у Росії.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС не зміг узгодити нові санкції проти Росії. Хто заблокував рішення
Євросоюз
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Євросоюз продовжив санкції проти РФ за окупацію Криму
єс
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США ввели санкції проти мережі, яка збагачувала союзника Путіна в Республіці Сербській
Мінфін США
додик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?