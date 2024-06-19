Нові санкції ЄС проти Росії. EUobserver розкрив перші деталі

Офіційний Брюссель планує внести до чорного списку 20 фізосіб і 22 юрособи в рамках нового пакету санкцій проти країни-агресорки РФ.

Яким буде новий санкційний удар ЄС по Росії

Як вдалося дізнатися виданню EUobserver від своїх інсайдерів, у список потрапить відома російська співачка та поплічниця путінського режиму — Поліна Гагаріна.

Окрім того, там опиниться ще двоє олігархів: засновник Російської мідної компанії Ігор Алтушкін та бізнесмен Роман Троценко.

За попередніми даними, їхні активи на території ЄС будуть заморожені. Також передбачається візова заборона з боку Брюсселю.

Обмеження стосуватимуться і президента російської "Балтики" Таймураза Боллоєва, який минулого року захопив російські пивоварні данської компанії Carlsberg. У проєкті чорного списку також фігурує проросійський кінорежисер Алекс Гореславський та його фінансована Кремлем "неурядова організація" — московський Інститут розвитку інтернету, — йдеться в повідомленні. Поширити

Під санкційний удар Євросоюз також потраплять директори російських військових заводів, дрібні чиновники та представники енергетичних компаній.

Нові проблеми для збуту російських ресурсів

За словами інсайдерів видання, також буде йтися про обмеження на постачання російського скрапленого газу і нафтоналивного флоту, експорту гелію, доступу до технологій подвійного призначення.

Одна з військових фірм, на яку були спрямовані санкції, виробляла те, що ЄС назвав "найнезвичайнішою" зброєю, наприклад, "підводні пістолети... гвинтівки" і "безшумну зброю". Поширити

Ще одне анонімне джерело повідомило, що на ухвалення пакета обмежувальних заходів уже погодилася Угорщина.