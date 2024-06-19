Нові санкції ЄС проти Росії. EUobserver розкрив перші деталі

Офіційний Брюссель планує внести до чорного списку 20 фізосіб і 22 юрособи в рамках нового пакету санкцій проти країни-агресорки РФ.
Головні тези:
- У новому санкційному пакеті буде йтися про заморожування активів та візові заборони для директорів військових заводів, чиновників та енергетичних компаній РФ.
- Санкції також обмежать постачання російського скрапленого газу та нафтоналивного флоту, експорт гелію та доступ до технологій подвійного призначення.
- Угорщина вже погодила пакет заходів, але Берлін ще планує внести свої правки.
Яким буде новий санкційний удар ЄС по Росії
Як вдалося дізнатися виданню EUobserver від своїх інсайдерів, у список потрапить відома російська співачка та поплічниця путінського режиму — Поліна Гагаріна.
Окрім того, там опиниться ще двоє олігархів: засновник Російської мідної компанії Ігор Алтушкін та бізнесмен Роман Троценко.
За попередніми даними, їхні активи на території ЄС будуть заморожені. Також передбачається візова заборона з боку Брюсселю.
Під санкційний удар Євросоюз також потраплять директори російських військових заводів, дрібні чиновники та представники енергетичних компаній.
Нові проблеми для збуту російських ресурсів
За словами інсайдерів видання, також буде йтися про обмеження на постачання російського скрапленого газу і нафтоналивного флоту, експорту гелію, доступу до технологій подвійного призначення.
Ще одне анонімне джерело повідомило, що на ухвалення пакета обмежувальних заходів уже погодилася Угорщина.
Однак офіційний Берлін все ще планує внести правки щодо посилення правил для дочірніх компаній Євросоюзу, що працюють у Росії.
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