США ввели санкції проти мережі, яка збагачувала союзника Путіна в Республіці Сербській

США ввели санкції проти мережі, яка збагачувала президента Республіки Сербської Мілорада Додіка. Він є союзником російського диктатора Путіна.
Головні тези:
- Санкції направлені на засудження тривалих зусиль Додіка по руйнуванню інституцій, що забезпечують мир та стабільність у Боснії та Герцеговині.
- Мілорад Додік підтримує відносини з Росією та не засудив агресію проти України, що свідчить про поглиблення впливу Росії на Західних Балканах.
- Введені санкції відображають спробу США вимкнути корупційні схеми, що дозволяють Додіку та його родині експлуатувати власний народ на користь особистих інтересів.
- Україна та Євросоюз уважають Додіка небажаним партнером у зв'язках щодо стабільності та безпеки в регіоні Європи.
Що відомо про санкції США проти Мілорада Додік
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти мережі, яка складається з двох фізичних і семи юридичних осіб, що забезпечують основні джерела доходів президента Республіки Сербської Мілорада Додіка та його сім'ї.
Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що США засуджують триваючі зусилля Додіка по руйнуванню інституцій, які забезпечували мир і стабільність у Боснії та Герцеговині і в регіоні.
Що відомо про ставлення Додіка до України
Варто зазначити, що Мілорад Додік підтримує тісні відносини з Росією і не засудив її агресію проти України. У 2022 році він підтримав анексію окупованих територій України, а пізніше нагородив Путіна орденом.
Також Bloomberg писало, що вплив Росії на Західних Балканах посилюється, оскільки вступ Боснії і Герцеговини до Євросоюзу застопорився.
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