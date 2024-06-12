США ввели антиросійські санкції проти сотень фізичних та юридичних осіб

12 червня американська влада завдала нового потужного санкційного удару по Росії та її союзниках за межами країни-агресорки. Це була ще одна відповідь Вашингтона на вторгнення РФ в Україну.

США розширили вторинні санкції проти Росії

Про своє офіційне рішення оголосило Міністерство фінансів США.

Відомство заявило про посилення механізму, який має на меті введення вторинних санкцій — тобто обмежень на осіб, які співпрацюють з уже підсанкційними особами, — стосовно Росії.

У положенні американського міністерства було розширене визначення "військово-промислової бази Росії", під яку тепер підпадають усі підсанкційні особи.

Згодом стало відомо, що санкції поширюються на п’ять російських банків:

"Промсвязьбанк",

"Внешэкономбанк",

Сбербанк Росії,

"ВТБ Банк" і

"ВТБ Капитал Холдинг", а також їхні закордонні представництва.

Окрім того, Штатами були запроваджені обмеження доступу військово-промислової бази Росії до ІТ-консалтингових та проєктних послуг, а також ІТ-підтримки та хмарних сервісів.

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США також ввели санкції проти поплічників режиму Путіна за межами РФ

Як повідомляють у Мінфіні США, йому вдалося виявити понад десяток схем ухиляння країни-агресорки РФ від санкцій проти її військово-промислової бази.

Саме тому офіційний Вашингтон вирішив ввести санкції проти понад 90 іноземних осіб і компаній, насамперед із Китаю та Туреччини.

Американська влада звертає увагу на те, що Росія покладається на "складні транснаціональні ланцюги поставок", аби "підживлювати свою військову машину і виробляти матеріальні засоби для підтримки військових зусиль".