США ввели антиросійські санкції проти сотень фізичних та юридичних осіб

12 червня американська влада завдала нового потужного санкційного удару по Росії та її союзниках за межами країни-агресорки. Це була ще одна відповідь Вашингтона на вторгнення РФ в Україну.
Головні тези:
- Санкції поширюються на п'ять російських банків та їхні закордонні представництва.
- Мінфін США виявив схеми ухиляння РФ від санкцій та запровадив обмеження для іноземних осіб і компаній, у тому числі з Китаю та Туреччини.
- Росія використовує транснаціональні ланцюги поставок для підтримки своєї військової машини.
США розширили вторинні санкції проти Росії
Про своє офіційне рішення оголосило Міністерство фінансів США.
Відомство заявило про посилення механізму, який має на меті введення вторинних санкцій — тобто обмежень на осіб, які співпрацюють з уже підсанкційними особами, — стосовно Росії.
У положенні американського міністерства було розширене визначення "військово-промислової бази Росії", під яку тепер підпадають усі підсанкційні особи.
Згодом стало відомо, що санкції поширюються на п’ять російських банків:
"Промсвязьбанк",
"Внешэкономбанк",
Сбербанк Росії,
"ВТБ Банк" і
"ВТБ Капитал Холдинг", а також їхні закордонні представництва.
Окрім того, Штатами були запроваджені обмеження доступу військово-промислової бази Росії до ІТ-консалтингових та проєктних послуг, а також ІТ-підтримки та хмарних сервісів.
США також ввели санкції проти поплічників режиму Путіна за межами РФ
Як повідомляють у Мінфіні США, йому вдалося виявити понад десяток схем ухиляння країни-агресорки РФ від санкцій проти її військово-промислової бази.
Саме тому офіційний Вашингтон вирішив ввести санкції проти понад 90 іноземних осіб і компаній, насамперед із Китаю та Туреччини.
Американська влада звертає увагу на те, що Росія покладається на "складні транснаціональні ланцюги поставок", аби "підживлювати свою військову машину і виробляти матеріальні засоби для підтримки військових зусиль".
Під новий санкційний удар США потрапили десятки фізичних та юридичних осіб із Росії, Білорусі, Британських Віргінських островів, Болгарії, Казахстану, Киргизстану, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Південної Африки, Сербії та Туреччини".
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