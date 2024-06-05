Санкції Заходу загнали російський Газпром у глухий кут на десятиліття — FT

Попри постійні скарги на неефективність західних санкцій проти країни-агресорки РФ, вони все-таки мали потужний вплив на російського газового монополіста “Газпром”. Він зазнав шалених збитків та де-факто втратив європейський ринок.

Газпром довго не зможе оговтатися від санкцій міжнародної спільноти

Аналітики видання Financial Times дійшли висновку, що російська компанія майже немає шансів до 2035 року відновити обсяги продажів газу, які вона втратила після санкційного удару міжнародної спільноти.

Експерти уважно проаналізували звіт, який наприкінці минулого року підготували на замовлення топ-менедменту “Газпрому”.

За словами журналістів, саме вказаний документ можна вважати одним з головних доказів того, як західні санкції, запроваджені як реакція на війну, вдарили не лише про російському газовому монополісту, а й по енергосектору РФ загалом".

Що важливо розуміти, експорт газу РФ до Європи до 2035 року становитиме в середньому 50-75 млрд кубометрів на рік — такий показник ледве сягає третини довоєнного рівня продажів.

Газпром опинився у глухому куті

Згідно з даними журналістів, ключовими наслідками санкцій для російської компанії та ПЕК є скорочення обсягів експорту, які відновляться до рівня 2020 року не раніше 2035-го.

"Газпром" зайшов у глухий кут, і вони це чудово розуміють, — заявила старша наукова співробітниця вашингтонського Інституту світової економіки Петерсона Еліна Рибакова. Поширити

Окрім того, наголошується, що "Газпрому", який спробує зберегти своє домінуюче становище на внутрішньому газовому ринку, доведеться використати свою монополію на газотранзитну інфраструктуру та вимагати від Кремля преференцій.