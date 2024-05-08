Російський монополіст “Газпром” через рекордні за останні 25 років збитки почав розпродаж власного майна.

Як “Газпром” намагається покрити власні збитки

Зазначається, що в середу, 8 травня, “Газпром” оголосив про пошук покупців великих об’єктів нерухомості в Москві та Підмосков'ї.

Мова йде про офісні будівлі на вулиці Будівельників, санаторно-курортний комплекс "Імперіал Парк готель & Спа" в поселенні Первомайське, село Рогозіно, нежитлові приміщення першого поверху в будинку на Новочеремушкінській вулиці, а також автостоянку на 96 місць поблизу головного офісу компанії в Москві.

У компанії пояснюють, що це рішення пов’язане з нібито урахуванням завершення переїзду компаній Групи "Газпром" у Санкт-Петербург.

Що відомо про рекордні за всю історію Газпрому збитки

Російська кампанія “Газпром” отримала чистий збиток у 629 млрд рублів за 2023 рік порівняно з чистим прибутком у 2022 році в розмірі 1,226 трлн руб (близько 13 млрд дол).

Зазначається, що за перший квартал 2024 року "Газпром" отримав збиток від продажів у розмірі майже 47 млрд руб (501 млн дол) проти прибутку в 125,4 млрд руб (1,34 млрд дол) роком раніше.

Чистий прибуток російського "Газпрому" в першій половині 2023 року склав 296 млрд руб, що у 8 разів менше прибутку за перше півріччя 2022 року — 2,5 трлн руб.

За підсумками першого півріччя 2023 року газовий бізнес "Газпрому" став збитковим — вперше з часів пандемії та вдруге за останні 25 років.