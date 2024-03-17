Україна не буде продовжувати контракт з Газпромом на транзит газу — міністр

Україна не має планів продовжувати транзитний контракт з російським «Газпромом» після 31 грудня 2024 року.

Україна не буде продовжувати транзит газу з РФ

Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону прокоментував можливість продовження контракту на транзит газу з російським Газпромом.

Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод або пролонгувати дію цієї угоди. Герман Галущенко Міністр енергетики України

Міністр додав, що минулого року було проведено стрес-тест української газотранспортної системи і підземних газових сховищ, який довів, що система може функціонувати і без транзиту.

Раніше європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон зробив заяву щодо незацікавленості ЄС у продовженні транзитного контракту з Росією.

Є ініціатива ЄС RepowerEU, яка передбачає, що до 2027 року європейські країни повністю позбудуться російського газу, не тільки трубопровідного, але і всього газу, включаючи LNG, — додав Галущенко. Поширити

Він зазначив, що сьогодні на ринку є достатньо альтернатив російському газу.

Низка європейських країн уже пішли цим шляхом, зокрема Німеччина, яка за півтора року звела залежність від російського газу практично до нуля.

Зупинка транзиту російського газу

31 грудня 2024 року спливає дія п’ятирічної угоди про транзит російського газу територією України, який "Нафтогаз" та "Газпром" підписали 30 грудня 2019 року.

Як повідомляє ЕП, за два роки повномасштабного вторгнення, цей контракт приніс Росії понад 10 млрд дол.

За ці п'ять років Україна мала б гарантовано отримати від росіян понад 7 млрд дол. Однак, за оцінкою колишнього директора "Оператора ГТС" Сергія Макогона, у 2023 році ця сума становила близько 800 млн дол, що менше 0,5% від ВВП країни.