Украина не будет продлевать контракт с Газпромом на транзит газа — министр

У Украины нет планов продлевать транзитный контракт с российским «Газпромом» после 31 декабря 2024 года.

Украина не будет продолжать транзит газа из РФ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона прокомментировал возможность продления контракта на транзит газа с российским Газпромом.

Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения. Герман Галущенко Министр энергетики Украины

Министр добавил, что в прошлом году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, доказавший, что система может функционировать и без транзита.

Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон сделал заявление о незаинтересованности ЕС в продлении транзитного контракта с Россией.

Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предполагает, что к 2027 году европейские страны полностью избавятся от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая LNG, — добавил Галущенко. Поделиться

Он отметил, что сегодня на рынке достаточно альтернатив российскому газу.

Ряд европейских стран уже пошли по этому пути, в частности Германия, которая за полтора года свела зависимость от российского газа практически до нуля.

Остановка транзита российского газа

31 декабря 2024 года истекает действие пятилетнего соглашения о транзите российского газа по территории Украины, которое "Нафтогаз" и "Газпром" подписали 30 декабря 2019 года.

Как сообщает ЭП, за два года полномасштабного вторжения этот контракт принес России более 10 млрд дол.

За эти пять лет Украина должна гарантированно получить от россиян более 7 млрд дол. Однако, по оценке бывшего директора "Оператора ГТС" Сергея Макогона, в 2023 году эта сумма составляла около 800 млн долл., что меньше 0,5% ВВП страны.