Российский монополист "Газпром" из-за рекордных за последние 25 лет убытков начал распродажу собственного имущества.
Как "Газпром" пытается покрыть собственный ущерб
В среду, 8 мая, "Газпром" объявил о поиске покупателей крупных объектов недвижимости в Москве и Подмосковье.
Речь идет об офисных зданиях на улице Строителей, санаторно-курортном комплексе "Империал Парк отель & Спа" в поселении Первомайское, деревне Рогозино, нежилых помещениях первого этажа в доме на Новочеромушкинской улице, а также автостоянке на 96 мест вблизи головного офиса компании в Москве.
В компании объясняют, что это решение связано с якобы учетом завершения переезда компаний Группы "Газпром" в Санкт-Петербург.
Что известно о рекордных за всю историю Газпрома убытках
Российская кампания "Газпром" получила чистый убыток в 629 млрд рублей за 2023 год по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 трлн рублей (около 13 млрд долл.).
Отмечается, что за первый квартал 2024 года "Газпром" получил убыток от продаж в размере почти 47 млрд руб (501 млн долл.) против прибыли в 125,4 млрд руб (1,34 млрд долл.) годом ранее.
Чистая прибыль российского "Газпрома" в первой половине 2023 года составила 296 млрд руб, что в 8 раз меньше прибыли за первое полугодие 2022 года — 2,5 трлн руб.
По итогам первого полугодия 2023 года газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным — впервые со времен пандемии и второй раз за последние 25 лет.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-