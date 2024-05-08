Как "Газпром" пытается покрыть собственный ущерб

В среду, 8 мая, "Газпром" объявил о поиске покупателей крупных объектов недвижимости в Москве и Подмосковье.

Речь идет об офисных зданиях на улице Строителей, санаторно-курортном комплексе "Империал Парк отель & Спа" в поселении Первомайское, деревне Рогозино, нежилых помещениях первого этажа в доме на Новочеромушкинской улице, а также автостоянке на 96 мест вблизи головного офиса компании в Москве.

В компании объясняют, что это решение связано с якобы учетом завершения переезда компаний Группы "Газпром" в Санкт-Петербург.

Что известно о рекордных за всю историю Газпрома убытках

Российская кампания "Газпром" получила чистый убыток в 629 млрд рублей за 2023 год по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 трлн рублей (около 13 млрд долл.).

Отмечается, что за первый квартал 2024 года "Газпром" получил убыток от продаж в размере почти 47 млрд руб (501 млн долл.) против прибыли в 125,4 млрд руб (1,34 млрд долл.) годом ранее.

Чистая прибыль российского "Газпрома" в первой половине 2023 года составила 296 млрд руб, что в 8 раз меньше прибыли за первое полугодие 2022 года — 2,5 трлн руб.

По итогам первого полугодия 2023 года газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным — впервые со времен пандемии и второй раз за последние 25 лет.