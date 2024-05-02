Убытки российского "Газпрома" за 2023 год составили почти 6,7 млрд долл

Российская кампания "Газпром" получила чистый убыток в 629 млрд рублей за 2023 год.

Бизнес "Газпрома" стал убыточным впервые со времен пандемии коронавируса

Российский "Газпром" за 2023 год получил чистый убыток в 629 млрд рублей (почти 6,7 млрд долл) по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 трлн рублей (около 13 млрд долл).

Об этом говорится в отчете "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Отмечается, что за первый квартал 2024 года "Газпром" получил убыток от продаж в размере почти 47 млрд руб (501 млн долл) против прибыли в 125,4 млрд руб (1,34 млрд долл) годом ранее. Поделиться

Кроме того, выручка Газпрома в прошлом году сократилась на 27% до 8,54 трлн руб с 11,7 трлн руб в 2022 году.

EBITDA энергетической компании составила 618,369 млрд руб после 2,798 трлн руб годом ранее.

Чистая прибыль российского "Газпрома" в первой половине 2023 года составила 296 млрд руб., что в 8 раз меньше прибыли за первое полугодие 2022 года — 2,5 трлн руб.

По итогам первого полугодия 2023 года газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным — впервые со времен пандемии и второй раз за последние 25 лет.

Украина не будет продолжать транзит газа из РФ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона прокомментировал возможность продления контракта на транзит газа с российским Газпромом.

Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения. Поделиться

Министр добавил, что в прошлом году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, доказавший, что система может функционировать и без транзита.

Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон сделал заявление о незаинтересованности ЕС в продлении транзитного контракта с Россией.

Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предполагает, что к 2027 году европейские страны полностью избавятся от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая LNG, — добавил Галущенко.

Он отметил, что сегодня на рынке достаточно альтернатив российскому газу.