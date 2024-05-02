Убытки российского "Газпрома" за 2023 год составили почти 6,7 млрд долл
Категория
Экономика
Дата публикации

Убытки российского "Газпрома" за 2023 год составили почти 6,7 млрд долл

Газпром
Читати українською
Источник:  Экономическая правда

Российская кампания "Газпром" получила чистый убыток в 629 млрд рублей за 2023 год.

Бизнес "Газпрома" стал убыточным впервые со времен пандемии коронавируса

Российский "Газпром" за 2023 год получил чистый убыток в 629 млрд рублей (почти 6,7 млрд долл) по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 трлн рублей (около 13 млрд долл).

Об этом говорится в отчете "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Отмечается, что за первый квартал 2024 года "Газпром" получил убыток от продаж в размере почти 47 млрд руб (501 млн долл) против прибыли в 125,4 млрд руб (1,34 млрд долл) годом ранее.

Кроме того, выручка Газпрома в прошлом году сократилась на 27% до 8,54 трлн руб с 11,7 трлн руб в 2022 году.

EBITDA энергетической компании составила 618,369 млрд руб после 2,798 трлн руб годом ранее.

Чистая прибыль российского "Газпрома" в первой половине 2023 года составила 296 млрд руб., что в 8 раз меньше прибыли за первое полугодие 2022 года — 2,5 трлн руб.

По итогам первого полугодия 2023 года газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным — впервые со времен пандемии и второй раз за последние 25 лет.

Украина не будет продолжать транзит газа из РФ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона прокомментировал возможность продления контракта на транзит газа с российским Газпромом.

Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения.

Министр добавил, что в прошлом году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, доказавший, что система может функционировать и без транзита.

Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон сделал заявление о незаинтересованности ЕС в продлении транзитного контракта с Россией.

Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предполагает, что к 2027 году европейские страны полностью избавятся от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая LNG, — добавил Галущенко.

Он отметил, что сегодня на рынке достаточно альтернатив российскому газу.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Убыточный "Газпром" увеличит скидку на газ для Китая до 50%
Убыточный "Газпром" увеличит скидку на газ для Китая до 50%
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Рыночная стоимость "Газпрома" упала ниже ее дочерней компании
газ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина не будет продлевать контракт с Газпромом на транзит газа — министр
Герман Галущенко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?