Збитки російського "Газпрому" за 2023 рік склали майже 6,7 млрд дол
Категорія
Економіка
Дата публікації

Збитки російського "Газпрому" за 2023 рік склали майже 6,7 млрд дол

Газпром
Джерело:  Економічна правда

Російська кампанія “Газпром” отримала чистий збиток у 629 млрд рублів за 2023 рік.

Бізнес "Газпрому" став збитковим вперше з часів пандемії коронавірусу

Російський "Газпром" за 2023 рік отримав чистий збиток у 629 млрд руб (майже 6,7 млрд дол) порівняно з чистим прибутком у 2022 році в розмірі 1,226 трлн руб (близько 13 млрд дол).

Про це йдеться у звіті "Газпрому" за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Зазначається, що за перший квартал 2024 року "Газпром" отримав збиток від продажів у розмірі майже 47 млрд руб (501 млн дол) проти прибутку в 125,4 млрд руб (1,34 млрд дол) роком раніше.

Крім того, виторг Газпрому торік скоротився на 27% до 8,54 трлн руб з 11,7 трлн руб у 2022 році.

EBITDA енергетичної компанії склала 618,369 млрд руб після 2,798 трлн руб роком раніше.

Чистий прибуток російського "Газпрому" в першій половині 2023 року склав 296 млрд руб, що у 8 разів менше прибутку за перше півріччя 2022 року — 2,5 трлн руб.

За підсумками першого півріччя 2023 року газовий бізнес "Газпрому" став збитковим — вперше з часів пандемії та вдруге за останні 25 років.

Україна не продовжуватиме транзит газу з РФ

Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону прокоментував можливість продовження контракту на транзит газу з російським Газпромом.

Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод або пролонгувати дію цієї угоди.

Міністр додав, що минулого року було проведено стрес-тест української газотранспортної системи та підземних газових сховищ, який довів, що система може функціонувати і без транзиту.

Раніше європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон зробив заяву щодо незацікавленості ЄС у продовженні транзитного контракту з Росією.

Є ініціатива ЄС RepowerEU, яка передбачає, що до 2027 року європейські країни повністю позбудуться російського газу, не тільки трубопровідного, але і всього газу, включаючи LNG, — додав Галущенко.

Він зазначив, що сьогодні на ринку є достатньо альтернатив російському газу.

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