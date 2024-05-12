Рекордні збитки Газпрому. Розвідка Британії розкрила деталі
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Економіка
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Рекордні збитки Газпрому. Розвідка Британії розкрила деталі

Міноборони Британії
Газпром

Міністерство оборони Великої Британії проаналізувало дані щодо шалених збитків російської державної компанії "Газпром" на тлі війни РФ проти України.

Газпром продовжує втрачати мільярдні прибутки

Нещодавно "Газпром" офіційно заявив про найбільший річний збиток за останні 25 років.

Що важливо розуміти, минулого року доходи російської компанії впали приблизно на 30%, що стало причиною річного чистого збитку в розмірі близько 6,9 мільярда доларів.

Британські розвідники звертають увагу на те, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році та подальше погіршення відносин із Заходом серйозно обмежили діяльність "Газпрому".

Окрім того, наголошується, що повна переорієнтація експорту "Газпрому" з європейських ринків, цілком можливо, продовжуватиме обмежувати його прибутки щонайменше наступні 6 років.

Попри те, що "Газпром" зміг переорієнтувати частину своєї торгівлі на альтернативні ринки, через інфраструктурні обмеження, вони, ймовірно, становили лише від 5 до 10 відсотків втрачених європейських продажів у 2023 році, — наголошує Міноборони Великої Британії.

Іноземні розвідники також озвучили припущення, що збільшення або майбутні продажі залежатимуть від будівництва нової інфраструктури, до прикладу, газогону "Сила Сибіру 2".

Влада РФ також створює проблеми для Газпрому

За словами експертів, високе оподаткування доходів "Газпрому" за попередні два роки майже напевно зменшило можливості та стимули для компанії інвестувати в розширення на альтернативні ринки.

Рік тому компанія сплатила до російського бюджету приблизно 28 мільярдів доларів, що становить близько 9% від загальних доходів бюджету РФ.

Російський уряд планує ще більше збільшити податкове навантаження на "Газпром" у 2024 році, що, ймовірно, вплинуло на рішення "Газпрому" скоротити свої інвестиції на 2024 рік приблизно на 15%, — зазначають британські розвідники.

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