Газпром продовжує втрачати мільярдні прибутки

Нещодавно "Газпром" офіційно заявив про найбільший річний збиток за останні 25 років.

Що важливо розуміти, минулого року доходи російської компанії впали приблизно на 30%, що стало причиною річного чистого збитку в розмірі близько 6,9 мільярда доларів.

Британські розвідники звертають увагу на те, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році та подальше погіршення відносин із Заходом серйозно обмежили діяльність "Газпрому".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 May 2024.



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Окрім того, наголошується, що повна переорієнтація експорту "Газпрому" з європейських ринків, цілком можливо, продовжуватиме обмежувати його прибутки щонайменше наступні 6 років.

Попри те, що "Газпром" зміг переорієнтувати частину своєї торгівлі на альтернативні ринки, через інфраструктурні обмеження, вони, ймовірно, становили лише від 5 до 10 відсотків втрачених європейських продажів у 2023 році, — наголошує Міноборони Великої Британії. Поширити

Іноземні розвідники також озвучили припущення, що збільшення або майбутні продажі залежатимуть від будівництва нової інфраструктури, до прикладу, газогону "Сила Сибіру 2".

Влада РФ також створює проблеми для Газпрому

За словами експертів, високе оподаткування доходів "Газпрому" за попередні два роки майже напевно зменшило можливості та стимули для компанії інвестувати в розширення на альтернативні ринки.

Рік тому компанія сплатила до російського бюджету приблизно 28 мільярдів доларів, що становить близько 9% від загальних доходів бюджету РФ.