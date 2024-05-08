Словаччина шукає альтернативну російському газу в Азербайджані

Словацькі урядовці під час візиту до Азербайджану обговорювали купівлю енергоресурсів, що дозволило би Братиславі отримати альтернативу російському газу.

Словаччина шукає в Азербайджані заміну газу РФ

Як зазначається, прем’єра Роберта Фіцо у поїздці супроводжували міністерка економіки Деніса Сакова і міністр закордонних справ Юрай Бланар, а також кілька бізнесменів. Братислава і Баку обговорювали поглиблення співпраці у кількох сферах, у тому числі в енергетиці.

Зараз Азербайджан експортує газ до восьми країн. Сподіваюся, Словаччина стане дев’ятою, — заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв на брифінгу після зустрічі. Поширити

Міністерка Сакова зазначила, що Словаччина "докладе усіх зусиль для імпорту газу з Азербайджану до Словаччини, щоби ми могли диверсифікувати постачання та позбутися російського газу".

Як відомо, Словаччина — одна з країн ЄС, які продовжують отримувати російський газ транзитом через українську ГТС. Із завершенням 2024 року добігає кінця дія російсько-української угоди про транзит, Україна виключає її продовження.

Що відомо про важливість транзиту російського газу для ЄС територією України

Україна не планує продовжувати транзит російського газу до Європи через власну територію, що створює напруженість на європейських газових ринків.

Журналісти видання Bloomberg зазначають, що хоча розв’язана Кремлем злочинна війна проти України q поставила хрест на будь-яких дипломатичних переговорах між країнами, у ЄС сподівались на домовленість щодо подовження термінів транзиту російського газу територією України.

Однак під час конференції Flame в Амстердамі на початку цього тижня представник оператора української ГТС відкинув можливість переговорів між трейдерами щодо транзиту російського газу.

Підкреслюється, що наразі поставки російського газу територією України скоротились до мінімуму, однак європейські трейдери зазначають, що їх достатньо для забезпечення енергією тих же Нідерландів протягом шести найхолодніших місяців у році.