Словацкие члены правительства во время визита в Азербайджан обсуждали покупку энергоресурсов, что позволило бы Братиславе получить альтернативу российскому газу.

Словакия ищет в Азербайджане замену газа РФ

Как отмечается, премьера Роберта Фицо в поездке сопровождали министерша экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел Юрай Бланар, а также несколько бизнесменов. Братислава и Баку обсуждали углубление сотрудничества в нескольких областях, в том числе в энергетике.

Сейчас Азербайджан экспортирует газ в восемь стран. Надеюсь, Словакия станет девятой, — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на брифинге после встречи. Поделиться

Министр Сакова отметила, что Словакия "приложит все усилия для импорта газа из Азербайджана в Словакию, чтобы мы могли диверсифицировать поставки и избавиться от российского газа".

Как известно, Словакия — одна из стран ЕС, продолжающих получать российский газ транзитом через украинскую ГТС. С завершением 2024 года заканчивается действие российско-украинского соглашения о транзите, Украина исключает его продление.

Что известно о важности транзита российского газа для ЕС через территорию Украины

Украина не планирует продолжать транзит российского газа в Европу через собственную территорию, что создает напряженность на европейских газовых рынках.

Журналисты издания Bloomberg отмечают, что хотя развязанная Кремлем преступная война против Украины поставила крест на любых дипломатических переговорах между странами, в ЕС надеялись на договоренность о продлении сроков транзита российского газа по территории Украины.

Однако во время конференции Flame в Амстердаме в начале этой недели представитель оператора украинской ГТС отверг возможность переговоров между трейдерами по транзиту российского газа.

Подчеркивается, что поставки российского газа по территории Украины сократились до минимума, однако европейские трейдеры отмечают, что их достаточно для обеспечения энергией тех же Нидерландов в течение шести самых холодных месяцев в году.