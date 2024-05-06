ЕС готов к полному отказу от российского газа — Еврокомиссия

Прекращение поставок российского газа будет дорого стоить Евросоюзу, однако он к этому готов.

Вероятное окончание транзита российского газа через Украину не пугает ЕС — Симсон

Евросоюз готовится к полному отказу от российского газа.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на совместной пресс-конференции с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Мы подумали, как Европейский Союз может выжить без российского газа. Это будет дорого нам стоить, но мы к этому готовы. Кадри Симсон Еврокомиссар по вопросам энергетики

Она отметила, что Россия уже уменьшила поставки газа в Европу и это было решение именно россиян, ведь первые пакеты санкций не касались ограничений на российское "голубое топливо".

Сейчас ЕС все еще получает российский газ через Турцию и Украину. Соглашения закончатся в этом декабре, и мы не просим наших партнеров провести переговоры по этому вопросу. Поделиться

При этом Евросоюз должен думать об альтернативных путях поставок газа, в частности в такие страны как Словакия и Австрия.

Симсон также упомянула о возможности для России поставлять в Европу сжиженный газ. По ее словам, министры энергетики европейских стран решили ограничить доступ российских кораблей к LNG-терминалам.

Это "декарбонизированный" пакет, он был проголосован в прошлом месяце в Европарламенте и чуть позже будет опубликован.

Как сообщалось, действующий контракт на транзит российского газа по Украине действует до конца 2024 года. После этого Украина не намерена продолжать договоренности по транзиту.

Европейская комиссия не намерена присоединяться к каким-либо переговорам с Россией для продолжения транзита российского газа в европейские страны через ГТС Украины, при этом будет принимать все необходимые меры для дальнейшего отказа от российского газа. Оставшиеся покупатели российского трубопроводного газа в Центральной Европе работают над альтернативным импортом. Поделиться

Что известно о важности транзита российского газа для ЕС через территорию Украины

Украина не планирует продолжать транзит российского газа в Европу через собственную территорию, что создает напряженность на европейских газовых рынках.

Журналисты издания Bloomberg отмечают, что хотя развязанная Кремлем преступная война против Украины поставила крест на любых дипломатических переговорах между странами, в ЕС надеялись на договоренность о продлении сроков транзита российского газа по территории Украины.

Однако во время конференции Flame в Амстердаме в начале этой недели представитель оператора украинской ГТС отверг возможность переговоров между трейдерами по транзиту российского газа.

Подчеркивается, что поставки российского газа по территории Украины сократились до минимума, однако европейские трейдеры отмечают, что их достаточно для обеспечения энергией тех же Нидерландов в течение шести самых холодных месяцев в году.