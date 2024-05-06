ЄС готовий до повної відмови від російського газу — Єврокомісія

Припинення поставок російського газу дорого коштуватиме Євросоюзу, однак він до цього готовий.

Ймовірне закінчення транзиту російського газу через Україну не лякає ЄС — Сімсон

Євросоюз готується до повної відмови від російського газу.

Про це заявила європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон на спільній пресконференції з міністром енергетики України Германом Галущенком.

Ми подумали про те, як Європейський Союз може вижити без російського газу. Це буде дорого нам коштувати, але ми до цього готові. Кадрі Сімсон Єврокомісарка з питань енергетики

Вона зауважила, що Росія вже зменшила постачання газу до Європи й це було рішенням саме росіян, адже перші пакети санкцій не стосувалися обмежень на російське "блакитне паливо".

Зараз ЄС все ще отримує російський газ через Туреччину та через Україну. Угоди закінчаться цього грудня, і ми не просимо наших партнерів провести перемовини по цьому питанню. Поширити

При цьому Євросоюз має думати про альтернативні шляхи постачання газу, зокрема до таких країн як Словаччина та Австрія.

Сімсон також згадала про можливість для Росії постачати у Європу скраплений газ. За її словами, міністри енергетики європейських країн вирішили обмежити доступ російських кораблів до LNG-терміналів.

Це "декарбонізований" пакет, він був проголосований минулого місяця в Європарламенті та трохи пізніше буде опублікований.

Як повідомлялося, чинний контракт на транзит російського газу через Україну діє до кінця 2024 року. Після цього Україна не має наміру продовжувати домовленості щодо транзиту.

Європейська комісія не має наміру долучатися до будь-яких переговорів з Росією для продовження транзиту російського газу до європейських країн через ГТС України, натомість вживатиме всіх необхідних заходів для подальшої відмови від російського газу. Покупці російського трубопровідного газу у Центральній Європі, що залишилися, працюють над альтернативним імпортом. Поширити

Що відомо про важливість транзиту російського газу для ЄС територією України

Україна не планує продовжувати транзит російського газу до Європи через власну територію, що створює напруженість на європейських газових ринків.

Журналісти видання Bloomberg зазначають, що хоча розв’язана Кремлем злочинна війна проти України q поставила хрест на будь-яких дипломатичних переговорах між країнами, у ЄС сподівались на домовленість щодо подовження термінів транзиту російського газу територією України.

Однак під час конференції Flame в Амстердамі на початку цього тижня представник оператора української ГТС відкинув можливість переговорів між трейдерами щодо транзиту російського газу.

Підкреслюється, що наразі поставки російського газу територією України скоротились до мінімуму, однак європейські трейдери зазначають, що їх достатньо для забезпечення енергією тих же Нідерландів протягом шести найхолодніших місяців у році.