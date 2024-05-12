Рекордный ущерб Газпрома. Разведка Британии раскрыла детали

Газпром продолжает терять миллиарды

Недавно "Газпром" официально заявил о самом большом годовом убытке за последние 25 лет.

Что важно понимать, в прошлом году доходы российской компании упали примерно на 30%, что явилось причиной годового чистого убытка в размере около 6,9 миллиарда долларов.

Британские разведчики обращают внимание на то, что вторжение России в Украину в 2022 году и дальнейшее ухудшение отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 May 2024.



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Кроме того, сообщается что полная переориентация экспорта "Газпрома" с европейских рынков, возможно, будет продолжать ограничивать его доходы как минимум последующие 6 лет.

Несмотря на то, что "Газпром" смог переориентировать часть своей торговли на альтернативные рынки из-за инфраструктурных ограничений, они, вероятно, составляли лишь от 5 до 10 процентов утраченных европейских продаж в 2023 году, — отмечает Минобороны Великобритании. Поделиться

Иностранные разведчики также озвучили предположение, что увеличение или будущие продажи будут зависеть от строительства новой инфраструктуры, к примеру, газопровода "Сила Сибири 2".

Власти РФ также создают проблемы для Газпрома

По словам экспертов, высокое налогообложение доходов "Газпрома" за предыдущие два года почти наверняка снизило возможности и стимулы для компании инвестировать в расширение на альтернативные рынки.

Год назад компания уплатила в российский бюджет около 28 миллиардов долларов, что составляет около 9% от общих доходов бюджета РФ.