Рекордный ущерб Газпрома. Разведка Британии раскрыла детали

Министерство обороны Великобритании проанализировало данные касательно огромных убытков российской государственной компании "Газпром" на фоне войны РФ против Украины.
Газпром продолжает терять миллиарды
Недавно "Газпром" официально заявил о самом большом годовом убытке за последние 25 лет.
Что важно понимать, в прошлом году доходы российской компании упали примерно на 30%, что явилось причиной годового чистого убытка в размере около 6,9 миллиарда долларов.
Британские разведчики обращают внимание на то, что вторжение России в Украину в 2022 году и дальнейшее ухудшение отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома".
Кроме того, сообщается что полная переориентация экспорта "Газпрома" с европейских рынков, возможно, будет продолжать ограничивать его доходы как минимум последующие 6 лет.
Иностранные разведчики также озвучили предположение, что увеличение или будущие продажи будут зависеть от строительства новой инфраструктуры, к примеру, газопровода "Сила Сибири 2".
Власти РФ также создают проблемы для Газпрома
По словам экспертов, высокое налогообложение доходов "Газпрома" за предыдущие два года почти наверняка снизило возможности и стимулы для компании инвестировать в расширение на альтернативные рынки.
Год назад компания уплатила в российский бюджет около 28 миллиардов долларов, что составляет около 9% от общих доходов бюджета РФ.
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