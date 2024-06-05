Санкции Запада загнали российский Газпром в тупик на десятилетие — FT

Несмотря на постоянные жалобы на неэффективность западных санкций против страны-агрессорки РФ, они все же оказали мощное влияние на российского газового монополиста "Газпром". Он понес безумные убытки и де-факто потерял европейский рынок.
Главные тезисы
- Западные санкции существенно ограничили экспорт газа РФ в Европу, заставляя “Газпром” искать альтернативные рынки.
- Financial Times утверждает, что “Газпрому” будет сложно восстановить объемы продаж газа к 2035 году из-за санкций.
- Новый трубопровод в Китай не является решением проблемы из-за низких цен на газ в азиатской стране по сравнению с Европой.
- Российскому “Газпрому” придется использовать монополию на газотранзитную инфраструктуру для сохранения доминирующего положения на внутреннем рынке.
Газпром долго не сможет оправиться от санкций международного сообщества
Аналитики издания Financial Times пришли к выводу, что российская компания почти не имеет шансов к 2035 году восстановить объемы продаж газа, которые она потеряла после санкционного удара международного сообщества.
Эксперты внимательно проанализировали отчет, который в конце прошлого года был подготовлен по заказу топ-менеджмента "Газпрома".
По словам журналистов, именно указанный документ можно считать одним из главных доказательств того, как западные санкции, введенные как реакция на войну, ударили не только по российском газовом монополисте, но и по энергосектору РФ в целом.
Что важно понимать, экспорт газа РФ в Европу к 2035 году составит в среднем 50-75 млрд кубометров в год — такой показатель едва достигает трети довоенного уровня продаж.
Газпром оказался в тупике
Согласно данным журналистов, ключевыми последствиями санкций для российской компании являются сокращения объемов экспорта, которые возобновятся до уровня 2020 года не раньше 2035-го.
Кроме того, сообщается, что "Газпрому", который попытается сохранить доминирующее положение на внутреннем газовом рынке, придется использовать свою монополию на газотранзитную инфраструктуру и требовать от Кремля преференций.
Официальная Москва питает надежду, что ситуацию изменит новый трубопровод в Китай, однако Кремль не может игнорировать тот факт, что в целом его мощность будет достигать всего 50 млрд кубометров в год, а цены в азиатской стране намного ниже, чем в Европе.
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