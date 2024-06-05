Санкции Запада загнали российский Газпром в тупик на десятилетие — FT

Несмотря на постоянные жалобы на неэффективность западных санкций против страны-агрессорки РФ, они все же оказали мощное влияние на российского газового монополиста "Газпром". Он понес безумные убытки и де-факто потерял европейский рынок.

Газпром долго не сможет оправиться от санкций международного сообщества

Аналитики издания Financial Times пришли к выводу, что российская компания почти не имеет шансов к 2035 году восстановить объемы продаж газа, которые она потеряла после санкционного удара международного сообщества.

Эксперты внимательно проанализировали отчет, который в конце прошлого года был подготовлен по заказу топ-менеджмента "Газпрома".

По словам журналистов, именно указанный документ можно считать одним из главных доказательств того, как западные санкции, введенные как реакция на войну, ударили не только по российском газовом монополисте, но и по энергосектору РФ в целом.

Что важно понимать, экспорт газа РФ в Европу к 2035 году составит в среднем 50-75 млрд кубометров в год — такой показатель едва достигает трети довоенного уровня продаж.

Газпром оказался в тупике

Согласно данным журналистов, ключевыми последствиями санкций для российской компании являются сокращения объемов экспорта, которые возобновятся до уровня 2020 года не раньше 2035-го.

"Газпром" зашел в тупик, и они это прекрасно понимают, — заявила старшая научная сотрудница вашингтонского Института мировой экономики Петерсона Элина Рыбакова. Поделиться

Кроме того, сообщается, что "Газпрому", который попытается сохранить доминирующее положение на внутреннем газовом рынке, придется использовать свою монополию на газотранзитную инфраструктуру и требовать от Кремля преференций.