США ввели санкції проти представників влади Грузії через закон «про іноагентів»

США оголосили про введення візових санкцій проти десятків громадян Грузії, які представляють партію “Грузинська мрія” в парламенті, а також правоохоронні органи та членів їхніх сімей, через утиски демократії в країні та запровадження закону «про іноагентів».

США ввели санкції проти представників грузинської влади

Це стало результатом прийняття в країні проросійського закону про “іноагентів”.

Про це заявив 7 червня у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Сьогодні ми вживаємо заходів щодо введення візових обмежень проти десятків громадян Грузії. Метью Міллер Речник Держдепу США

Він зауважив, що до цього переліку входять особи, відповідальні за підрив демократії в Грузії, або причетні до цих процесів, а також члени їхніх родин. Речник уточнив, що йдеться про дії, пов’язані з обмеженням свобод на мирні зібрання, насильницькі напади на мирних протестувальників, залякування представників громадянського суспільства, дезінформацію за вказівкою грузинського уряду.

Міллер підкреслив, що це — лише перший список візових обмежень, який стосується членів партії «Грузинська мрія», депутатів парламенту, правоохоронних органів та приватних осіб. Він висловив сподівання, що керівництво Грузії переосмислить свої дії та змінить курс на досягнення давно заявлених демократичних і євроатлантичних прагнень своєї країни.

Але якщо вони цього не зроблять, Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів. Поширити

Закон про “іноагентів” у Грузії: що відомо

14 травня парламент Грузії у третьому читанні ухвалив закон «Про прозорість іноземного впливу», попри протести та зростання напруженості у країні.

18 травня президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на документ, наголосивши, що він «повністю повторює дух російського закону», а його зміст є неконституційним. Поширити

Парламент 28 травня подолав президентське вето, остаточно затвердивши закон.

За новим законом, із серпня ЗМІ та НУО, які, за даними 2023 року, отримували понад 20% доходу з-за кордону, протягом місяця мають через Дім юстиції внести заяву про реєстрацію як організації, які проводять інтереси іноземної сили.

Що відомо про російських шпигунів у Грузинському легіоні

За словами засновника та керівника підрозділу “Грузинський національний легіон” Мамуки Мамулашвілі в інтерв'ю online.ua, країна-агресорка Росія глибоко проникла до грузинських спецслужб і надсилає власних шпигунів до грузинських підрозділів у лавах ЗСУ.

Мамука Мамулашвілі зазначив, що за вказівками Кремля грузинські спецслужби надсилають нібито добровольців до лав “Грузинського легіону”, які шпигують на користь російських окупантів.

Очільник “Грузинського легіону” попередив, що значна кількість шпигунів Кремля перебувають також у лавах підрозділів ЗСУ.

Інформація про хлопців, які сьогодні служать у “Грузинському легіоні” була передана саме ними.