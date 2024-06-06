США ввели санкції проти представників влади Грузії через закон «про іноагентів»

США оголосили про введення візових санкцій проти десятків громадян Грузії, які представляють партію “Грузинська мрія” в парламенті, а також правоохоронні органи та членів їхніх сімей, через утиски демократії в країні та запровадження закону «про іноагентів».
Головні тези:
- США ввели візові санкції проти представників влади Грузії через закон «про іноагентів», який спровокував утиск демократії в країні.
- Грузія ухвалила проросійський закон про «іноагентів», що стало причиною реакції США та введення санкцій проти десятків громадян.
- Закон «Про прозорість іноземного впливу» викликав протести в країні, а послідовна позиція влади може призвести до подальших обмежень від західних країн.
- Засновник «Грузинського національного легіону» розказав про проникнення російських шпигунів до грузинських спецслужб, що створює загрозу для національної безпеки Грузії.
- Дії керівництва Грузії у контексті закону «про іноагентів» можуть призвести до подальшого загострення відносин із Заходом, включаючи інші форми міжнародного тиску на країну.
США ввели санкції проти представників грузинської влади
Це стало результатом прийняття в країні проросійського закону про “іноагентів”.
Про це заявив 7 червня у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Він зауважив, що до цього переліку входять особи, відповідальні за підрив демократії в Грузії, або причетні до цих процесів, а також члени їхніх родин. Речник уточнив, що йдеться про дії, пов’язані з обмеженням свобод на мирні зібрання, насильницькі напади на мирних протестувальників, залякування представників громадянського суспільства, дезінформацію за вказівкою грузинського уряду.
Міллер підкреслив, що це — лише перший список візових обмежень, який стосується членів партії «Грузинська мрія», депутатів парламенту, правоохоронних органів та приватних осіб. Він висловив сподівання, що керівництво Грузії переосмислить свої дії та змінить курс на досягнення давно заявлених демократичних і євроатлантичних прагнень своєї країни.
Закон про “іноагентів” у Грузії: що відомо
14 травня парламент Грузії у третьому читанні ухвалив закон «Про прозорість іноземного впливу», попри протести та зростання напруженості у країні.
Парламент 28 травня подолав президентське вето, остаточно затвердивши закон.
За новим законом, із серпня ЗМІ та НУО, які, за даними 2023 року, отримували понад 20% доходу з-за кордону, протягом місяця мають через Дім юстиції внести заяву про реєстрацію як організації, які проводять інтереси іноземної сили.
Що відомо про російських шпигунів у Грузинському легіоні
За словами засновника та керівника підрозділу “Грузинський національний легіон” Мамуки Мамулашвілі в інтерв'ю online.ua, країна-агресорка Росія глибоко проникла до грузинських спецслужб і надсилає власних шпигунів до грузинських підрозділів у лавах ЗСУ.
Мамука Мамулашвілі зазначив, що за вказівками Кремля грузинські спецслужби надсилають нібито добровольців до лав “Грузинського легіону”, які шпигують на користь російських окупантів.
Очільник “Грузинського легіону” попередив, що значна кількість шпигунів Кремля перебувають також у лавах підрозділів ЗСУ.
Інформація про хлопців, які сьогодні служать у “Грузинському легіоні” була передана саме ними.
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