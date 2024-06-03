У Грузії підписали закон про "іноагентів". Що зміниться в країні

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про «іноагентів», на який накладала вето президент країни Саломе Зурабішвілі. Закон набуває чинності відразу після підписання.

Що змінить закон про “іноагентів” в Грузії

Як зазначається, згідно з новим законом, протягом двох місяців (до початку серпня — ред.) відповідні органи та посадовці мають ухвалити та опублікувати підзаконні акти

Своєю чергою, Міністерство юстиції Грузії та Національна агенція публічного реєстру мають провести "попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону".

За попередньою інформацією, вже із серпня ЗМІ та НУО, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону, протягом місяця мають через Будинок юстиції внести заяву про реєстрацію як організацій, що проводять "інтереси іноземної сили". В іншому разі на них буде накладено штрафи.

Зазначається, що для виявлення організацій, що "проводять інтереси іноземної сили", і перевірки виконання вимог закону Міністерство юстиції країни в будь-який час може провести моніторинг, а уповноважений чиновник — отримати необхідну інформацію, зокрема персональні дані. Поширити

Що цьому передувало

Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті проєкт про «іноземних агентів». Він змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.

14 травня в третьому й остаточному читанні парламент Грузії ухвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Всі етапи голосувань супроводжувалися протестами.

Грузини виходили на масштабні протести проти цього закону. Опозиція стверджувала, що він копіює російський закон про іноземних агентів.

18 травня президент Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала цей закон, а вже 28 травня парламент подолав вето, остаточно затвердивши закон.