У Грузії продовжуються масові акції проти закону про "іноагентів" — відео

Тисячі людей у п'ятницю, 24 травня, приєдналися до акції проти закону про “іноагентів” у Тбілісі.

"Що відомо про акції у Грузії проти закону про "іноагентів"

Протестувальники проводять ходу від площі Свободи до будівлі МВС Грузії у районі Ортачалу. Дві колони рухаються Правою та Лівою набережними з прапорами та плакатами.

Сьогодні вони хочуть висловити солідарність із усіма затриманими за півтора місяці протестів. З середини квітня і до сьогодні їхня кількість перевищила 200 осіб. Поліцію звинувачують у незаконних арештах, сфабрикованих звинуваченнях та штрафах.

На шляху до кінцевої зупинки колони зупинилися біля офісу правлячої «Грузинської мрії». Шумом і свистом вони опротестували політику партії влади, яку звинувачують у розвороті у бік Росії та відмові від євроінтеграції.

Там їх зустріли поліцейські кордони.

Сьогоднішній марш противників закону про іноагентів став найбільшою акцією за тиждень у Тбілісі. До нього приєдналися, зокрема, студенти 30 вишів, їхні викладачі, шкільні вчителі.

Акції проти закону про “іноагентів” також анонсовано на 25 та 26 травня.

Як стверджують у виданні, сьогоднішня акція стала найбільшою за тиждень у Тбілісі. До нього приєдналися, зокрема, студенти 30 вишів, їхні викладачі й шкільні вчителі.

США введуть санкції проти проросійських політиків Грузії

Американські сенатори Джин Шахін та Джим Ріш планують представити законопроєкт, який запровадить санкції проти грузинських політиків, оголошених відповідальними за підрив руху Тбілісі до Європейського Союзу.

Законопроєкт передбачає заборону на в'їзд та інші санкції щодо грузинських політиків, яких звинувачують у "перешкоджанні євроатлантичній інтеграції Грузії" і які є пов'язаними з "корупцією, порушеннями прав людини та зусиллями з просування закону про "іноагентів" або сприяння його ухваленню".

Документ також містить заклик до остаточного призупинення Стратегічного діалогу між США і Грузією, в межах якого обидві країни спільно працюють над питаннями безпеки і демократії.

Паралельно сенатори пропонують виділити щонайменше 50 мільйонів доларів "на підтримку проєктів із розвитку демократії та верховенства права в Грузії", а також на здійснення розслідувань щодо "іноземного зловмисного впливу" в країні.

Ініціатива американських сенаторів з'явилась на тлі ухвалення владою Грузії суперечливого закону "Про прозорість іноземного впливу", який розкритикували на Заході та який викликав численні протести громадянського суспільства.