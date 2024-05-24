В Грузии продолжаются массовые акции против закона об "иноагентах" — видео

Тысячи человек в пятницу, 24 мая, присоединились к акции против закона об “иноагентах” в Тбилиси.

Что известно об акциях в Грузии против закона об "иноагентах"

Протестующие проводят шествие от площади Свободы к зданию МВД Грузии в районе Ортачала. Две колонны двигаются по Правой и Левой набережным с флагами и плакатами.

Сегодня они хотят выразить солидарность со всеми задержанными за полтора месяца протестами. С середины апреля и по сей день их количество превысило 200 человек. Полиция обвиняется в незаконных арестах, сфабрикованных обвинениях и штрафах.

По пути к конечной остановке колонны остановились возле офиса правящей «Грузинской мечты». Шумом и свистом они опротестовали политику партии власти, обвиняемую в развороте в сторону России и отказе от евроинтеграции.

Там их встретили полицейские границы.

Сегодняшний марш противников закона об иноагентах стал крупнейшей акцией через неделю в Тбилиси. К нему присоединились, в частности, студенты 30 вузов, преподаватели, школьные учителя.

Акции против закона об “иноагентах” также анонсированы на 25 и 26 мая.

Как утверждают в издании, сегодняшняя акция стала самой большой за неделю в Тбилиси. К нему присоединились, в частности, студенты 30 вузов, преподаватели и школьные учителя.

США введут санкции против пророссийских политиков Грузии

Американские сенаторы Джин Шахин и Джим Риш планируют представить законопроект, вводящий санкции против грузинских политиков, объявленных ответственными за подрыв движения Тбилиси в Европейский Союз.

Законопроект предусматривает запрет на въезд и другие санкции в отношении грузинских политиков, обвиняемых в "препятствовании евроатлантической интеграции Грузии" и которые связаны с "коррупцией, нарушениями прав человека и усилиями по продвижению закона об "иноагентах" или содействия его принятию" .

Документ также содержит призыв к окончательному приостановлению Стратегического диалога между США и Грузией, в рамках которого обе страны работают совместно над вопросами безопасности и демократии.

Параллельно сенаторы предлагают выделить минимум 50 миллионов долларов "в поддержку проектов по развитию демократии и верховенства права в Грузии", а также на осуществление расследований по "иностранному вредоносному влиянию" в стране.

Инициатива американских сенаторов появилась на фоне принятия властями Грузии противоречивого закона "О прозрачности иностранного влияния", раскритикованного на Западе и вызвавшего многочисленные протесты гражданского общества.

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