У День незалежності Грузії в Тбілісі проходить масштабна акція проти закону про "іноагентів" — відео

У Тбілісі 26 травня, в День незалежності Грузії, відбувається протестний мітинг проти закону «Про прозорість іноземного впливу». Тисячі людей вийшли на вулиці.

У Грузії знову протестують проти закону про “іноагентів”

Учасники ходи під гаслом «Завжди і всюди, Грузіє, я з тобою» зібралися біля філармонії у грузинській столиці і рухаються через проспект Чавчавадзе до парку Ваке.

Про це повідомляє Tabula Media.

Протестувальники вважають, що ухвалення законопроєкту про «іноагентів» віддаляє Грузію від Європи. Учасники акції символічно розгорнули прапори Грузії та Євросоюзу.

У демонстрації беруть участь студенти, викладачі, політики, представники неурядових організацій, а також представники культури та інших галузей. Через здійснення ходи автомобільний рух в місті перекритий.

Що відомо про акції у Грузії проти закону про "іноагентів"

Тисячі людей 24 травня приєдналися до акції проти закону про “іноагентів” у Тбілісі.

Протестувальники проводять ходу від площі Свободи до будівлі МВС Грузії у районі Ортачалу. Дві колони рухаються Правою та Лівою набережними з прапорами та плакатами.

Сьогодні вони хочуть висловити солідарність із усіма затриманими за півтора місяці протестів. З середини квітня і до сьогодні їхня кількість перевищила 200 осіб. Поліцію звинувачують у незаконних арештах, сфабрикованих звинуваченнях та штрафах.

На шляху до кінцевої зупинки колони зупинилися біля офісу правлячої «Грузинської мрії». Шумом і свистом вони опротестували політику партії влади, яку звинувачують у розвороті у бік Росії та відмові від євроінтеграції.

Там їх зустріли поліцейські кордони.

Сьогоднішній марш противників закону про іноагентів став найбільшою акцією за тиждень у Тбілісі. До нього приєдналися, зокрема, студенти 30 вишів, їхні викладачі, шкільні вчителі.

Акції проти закону про “іноагентів” також анонсовано на 25 та 26 травня.

Що відомо про російських шпигунів у Грузинському легіоні

За словами засновника та керівника підрозділу “Грузинський національний легіон” Мамуки Мамулашвілі в інтерв'ю online.ua, країна-агресорка Росія глибоко проникла до грузинських спецслужб і надсилає власних шпигунів до грузинських підрозділів у лавах ЗСУ.

Мамука Мамулашвілі зазначив, що за вказівками Кремля грузинські спецслужби надсилають нібито добровольців до лав “Грузинського легіону”, які шпигують на користь російських окупантів.

Очільник “Грузинського легіону” попередив, що значна кількість шпигунів Кремля перебувають також у лавах підрозділів ЗСУ.

Інформація про хлопців, які сьогодні служать у “Грузинському легіоні” була передана саме ними.