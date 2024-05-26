В День независимости Грузии в Тбилиси проходит масштабная акция против закона об "иноагентах" — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В День независимости Грузии в Тбилиси проходит масштабная акция против закона об "иноагентах" — видео

Тбилиси
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Источник:  Укринформ

В Тбилиси 26 мая, в День независимости Грузии, проходит протестный митинг против закона «О прозрачности иностранного влияния». Тысячи человек вышли на улицы.

В Грузии снова протестуют против закона об "иноагентах"

Участники шествия под лозунгом «Всегда и всюду, Грузия, я с тобой» собрались возле филармонии в грузинской столице и двигаются через проспект Чавчавадзе в парк Ваке.

Об этом сообщает Tabula Media.

Протестующие считают, что принятие законопроекта об «иноагентах» отдаляет Грузию от Европы. Участники акции символически развернули флаги Грузии и Евросоюза.

В демонстрации принимают участие студенты, преподаватели, политики, представители неправительственных организаций, а также представители культуры и других областей. Из-за шествия автомобильное движение в городе перекрыто.

Что известно об акциях в Грузии против закона об "иноагентах"

Тысячи человек 24 мая присоединились к акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси.

Протестующие проводят шествие от площади Свободы к зданию МВД Грузии в районе Ортачала. Две колонны двигаются по Правой и Левой набережным с флагами и плакатами.

Сегодня они хотят выразить солидарность со всеми задержанными за полтора месяца протестами. С середины апреля и по сей день их количество превысило 200 человек. Полиция обвиняется в незаконных арестах, сфабрикованных обвинениях и штрафах.

По пути к конечной остановке колонны остановились возле офиса правящей «Грузинской мечты». Шумом и свистом они опротестовали политику партии власти, обвиняемую в развороте в сторону России и отказе от евроинтеграции.

Там их встретили полицейские границы.

Сегодняшний марш противников закона об иноагентах стал крупнейшей акцией через неделю в Тбилиси. К нему присоединились, в частности, студенты 30 вузов, преподаватели, школьные учителя.

Акции против закона об "иноагентах" также анонсированы на 25 и 26 мая.

Что известно о российских шпионах в Грузинском легионе

По словам основателя и руководителя подразделения "Грузинский национальный легион" Мамуки Мамулашвили в интервью online.ua, страна-агрессорка Россия глубоко проникла в грузинские спецслужбы и отправляет собственных шпионов в грузинские подразделения в рядах ВСУ.

Мамука Мамулашвили отметил, что по указаниям Кремля грузинские спецслужбы присылают якобы добровольцев в ряды "Грузинского легиона", которые шпионят в пользу российских оккупантов.

Глава "Грузинского легиона" предупредил, что значительное количество шпионов Кремля находятся также в рядах подразделений ВСУ.

Информация о ребятах, которые сегодня служат в "Грузинском легионе", была передана именно ими.

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