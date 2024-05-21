Венецианская комиссия настоятельно рекомендует Грузии отменить закон об "иноагентах"

Фундаментальные недостатки закона чреваты значительными негативными последствиями для свободы объединений и выражения взглядов, прав на частную жизнь, на участие в управлении государственными делами и запрещение дискриминации.
Венецианская комиссия настаивает на отмене пророссийского закона в Грузии
Венецианская комиссия Совета Европы рекомендует Грузии упразднить закон "О прозрачности иностранного влияния" в его нынешнем виде.
Об этом говорится в опубликованном сегодня срочном заключении Венецианской комиссии.
По просьбе Парламентской ассамблеи Совета Европы комиссия оценила закон в рамках своей срочной процедуры. Она сожалеет, что парламент Грузии не дождался ее вывода перед принятием закона, несмотря на призывы Президента Парламентской Ассамблеи и Генерального секретаря Совета Европы.
Венецианская комиссия проанализировала соответствие закона действующим международным и европейским стандартам. Комиссия отмечает, что ограничения, наложенные этим законом на права на свободу выражения мнений, свободу объединений и уважение к частной жизни, несовместимы со строгими условиями, установленными Европейской конвенцией по правам человека и Международным пактом о гражданских и политических правах.
Венецианская комиссия настоятельно рекомендует грузинским властям отказаться от специального режима регистрации, отчетности и информирования общественности для организаций гражданского общества, интернет-СМИ и поддерживаемых из-за рубежа вещателей, включая административные санкции.
По мнению комиссии, грузинским властям следует также рассмотреть возможность пересмотра действующего законодательства с целью приведения его в соответствие с европейскими и международными стандартами.
Зурабишвили ветировала одиозный закон об "иноагентах"
По словам президента Грузии, вето имеет юридическую силу и сегодня будет передано в парламент.
Об этом Зурабишвили заявила на брифинге, передает 1tv.ge.
Сегодня я наложила вето на "российский закон", противоречащий нашей Конституции, европейским стандартам и, таким образом, препятствием на нашем европейском пути. Это вето вполне законно и сегодня будет передано в парламент. Этот закон не подлежит никаким изменениям, никаким усовершенствованиям, поэтому очень просто право вето. Этот закон должен быть отменен.
Что известно об агентах ФСБ среди россиян в Грузии
По словам основателя и руководителя "Грузинского национального легиона" Мамуки Мамулашвили в интервью online.ua, многие переехавшие в Грузию россиян работают на российские спецслужбы.
Он подчеркнул, что в Грузии также насчитывается до 350 тыс. переселенцев из оккупированных Россией районов на территории Абхазии и Южной Осетии.
Глава "Грузинского легиона" подчеркнул, что власти Грузии прибегают к различным притеснениям в сторону граждан, противостоящих российским оккупациям страны.
Мамулашвили добавил, что граждане Грузии всегда с благосклонностью относились к Украине и украинцам, особенно на фоне развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
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