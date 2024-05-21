Венецианская комиссия настоятельно рекомендует Грузии отменить закон об "иноагентах"
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Венецианская комиссия настоятельно рекомендует Грузии отменить закон об "иноагентах"

Венецианская комиссия
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Источник:  Укринформ

Фундаментальные недостатки закона чреваты значительными негативными последствиями для свободы объединений и выражения взглядов, прав на частную жизнь, на участие в управлении государственными делами и запрещение дискриминации.

Венецианская комиссия настаивает на отмене пророссийского закона в Грузии

Венецианская комиссия Совета Европы рекомендует Грузии упразднить закон "О прозрачности иностранного влияния" в его нынешнем виде.

Об этом говорится в опубликованном сегодня срочном заключении Венецианской комиссии.

По просьбе Парламентской ассамблеи Совета Европы комиссия оценила закон в рамках своей срочной процедуры. Она сожалеет, что парламент Грузии не дождался ее вывода перед принятием закона, несмотря на призывы Президента Парламентской Ассамблеи и Генерального секретаря Совета Европы.

Венецианская комиссия проанализировала соответствие закона действующим международным и европейским стандартам. Комиссия отмечает, что ограничения, наложенные этим законом на права на свободу выражения мнений, свободу объединений и уважение к частной жизни, несовместимы со строгими условиями, установленными Европейской конвенцией по правам человека и Международным пактом о гражданских и политических правах.

Под видом обеспечения прозрачности закон рискует стигматизировать, заставить замолчать и, в конце концов, ликвидировать объединения и СМИ, получающие даже небольшую часть своего финансирования из-за границы. Существует большой риск того, что именно эти объединения и СМИ станут критикующими власть, а их ликвидация повредит открытым и информированным публичным дебатам, плюрализму и демократии.

Венецианская комиссия настоятельно рекомендует грузинским властям отказаться от специального режима регистрации, отчетности и информирования общественности для организаций гражданского общества, интернет-СМИ и поддерживаемых из-за рубежа вещателей, включая административные санкции.

По мнению комиссии, грузинским властям следует также рассмотреть возможность пересмотра действующего законодательства с целью приведения его в соответствие с европейскими и международными стандартами.

Зурабишвили ветировала одиозный закон об "иноагентах"

По словам президента Грузии, вето имеет юридическую силу и сегодня будет передано в парламент.

Об этом Зурабишвили заявила на брифинге, передает 1tv.ge.

Сегодня я наложила вето на "российский закон", противоречащий нашей Конституции, европейским стандартам и, таким образом, препятствием на нашем европейском пути. Это вето вполне законно и сегодня будет передано в парламент. Этот закон не подлежит никаким изменениям, никаким усовершенствованиям, поэтому очень просто право вето. Этот закон должен быть отменен.

Что известно об агентах ФСБ среди россиян в Грузии

По словам основателя и руководителя "Грузинского национального легиона" Мамуки Мамулашвили в интервью online.ua, многие переехавшие в Грузию россиян работают на российские спецслужбы.

Полмиллиона россиян в такой маленькой стране, как Грузия, — это большая опасность, — отмечает Мамулашвили.

Он подчеркнул, что в Грузии также насчитывается до 350 тыс. переселенцев из оккупированных Россией районов на территории Абхазии и Южной Осетии.

Глава "Грузинского легиона" подчеркнул, что власти Грузии прибегают к различным притеснениям в сторону граждан, противостоящих российским оккупациям страны.

Мамулашвили добавил, что граждане Грузии всегда с благосклонностью относились к Украине и украинцам, особенно на фоне развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

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