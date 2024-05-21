Венеційська комісія наполегливо рекомендує Грузії скасувати закон про "іноагентів"

Фундаментальні недоліки закону матимуть значні негативні наслідки для свободи об'єднань і вираження поглядів, прав на приватне життя, на участь в управлінні державними справами та заборону дискримінації.

Венеційська комісія наполягає на скасуванні проросійського закону в Грузії

Венеційська комісія Ради Європи рекомендує Грузії скасувати закон "Про прозорість іноземного впливу" в його нинішньому вигляді.

Про це йдеться опублікованому сьогодні терміновому висновку Венеційської комісії.

На прохання Парламентської асамблеї Ради Європи комісія оцінила закон у рамках своєї термінової процедури. Вона висловлює жаль, що парламент Грузії не дочекався її висновку перед прийняттям закону, попри заклики Президента Парламентської Асамблеї та Генерального секретаря Ради Європи.

У своєму висновку Венеціанська комісія проаналізувала відповідність закону чинним міжнародним та європейським стандартам. Комісія зазначає, що обмеження, накладені цим законом на права на свободу вираження поглядів, свободу об'єднань і повагу до приватного життя, несумісні з суворими умовами, встановленими Європейською конвенцією з прав людини та Міжнародним пактом про громадянські та політичні права.

Під виглядом забезпечення прозорості закон ризикує стигматизувати, змусити замовкнути і, зрештою, ліквідувати об'єднання та ЗМІ, які отримують навіть невелику частину свого фінансування з-за кордону. Існує великий ризик того, що саме ці об'єднання та ЗМІ стануть тими, хто критикуватиме владу, а їх ліквідація зашкодить відкритим та поінформованим публічним дебатам, плюралізму та демократії. Поширити

Венеціанська комісія наполегливо рекомендує грузинській владі відмовитися від спеціального режиму реєстрації, звітності та інформування громадськості для організацій громадянського суспільства, інтернет-ЗМІ та мовників, що підтримуються з-за кордону, включаючи адміністративні санкції.

На думку комісії, грузинській владі слід також розглянути можливість перегляду чинного законодавства з метою приведення його у відповідність до європейських та міжнародних стандартів.

Зурабішвілі ветувала одіозний закон про “іноагентів”

За словами президентки Грузії, вето має юридичну силу і сьогодні буде передано до парламенту.

Про це Зурабішвілі заявила на брифінгу, передає 1tv.ge.

Сьогодні я наклала вето на "російський закон", який суперечить нашій Конституції, європейським стандартам і, таким чином, є перешкодою на нашому європейському шляху. Це вето є цілком законним і сьогодні буде передано до парламенту. Цей закон не підлягає жодним змінам, жодним вдосконаленням, тому є дуже простим правом вето. Цей закон має бути скасований.

Що відомо про агентів ФСБ серед росіян у Грузії

За словами засновника та керівника “Грузинського національного легіону” Мамуки Мамулашвілі в інтерв’ю online.ua, багато росіян, які переїхали до Грузії, працюють на російські спецслужби.

Півмільйона росіян у такій маленькій країні, як Грузія — це велика небезпека, — зазначає Мамулашвілі. Поширити

Він підкреслив, що у Грузії також нараховується до 350 тис переселенців з окупованих Росією районів на території Абхазії та Південної Осетії.

Очільник “Грузинського легіону” підкреслив, що влада Грузії вдається до різноманітних утисків у бік громадян, які протистоять російські окупації країни.

Мамулашвілі додав, що громадяни Грузії завжди із прихильністю ставились до України та українців, особливо на тлі розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.