В Грузии подписали закон об "иноагентах". Что изменится в стране

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об «иноагентах», на который ветировал президент страны Саломе Зурабишвили. Закон вступает в силу сразу же после подписания.

Что изменит закон об "иноагентах" в Грузии

Как отмечается, согласно новому закону, в течение двух месяцев (до начала августа — ред.) соответствующие органы и должностные лица должны принять и опубликовать подзаконные акты

В свою очередь, Министерство юстиции Грузии и Национальное агентство публичного реестра должны провести "предварительные материально-технические и другие меры по выполнению этого закона".

По предварительной информации, уже с августа СМИ и НПО, которые по данным 2023 получали более 20% дохода из-за рубежа, в течение месяца должны через Дом юстиции внести заявление о регистрации как организаций, проводящих "интересы иностранной силы". В противном случае на них будут наложены штрафы.

Отмечается, что для выявления "проводящих интересы иностранной силы организаций" и проверки выполнения требований закона Министерство юстиции страны в любое время может провести мониторинг, а уполномоченный чиновник — получить необходимую информацию, в том числе персональные данные. Поделиться

Что этому предшествовало

Правящая партия «Грузинская мечта» 8 апреля 2024 года зарегистрировала в парламенте проект об «иностранных агентах». Он вынуждает медиа и организации с долей иностранного капитала отчитываться, а также дает право Минюсту устраивать проверки с последующими штрафами.

14 мая в третьем и окончательном чтении парламент Грузии принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Все этапы голосований сопровождались протестами.

Грузины выходили на масштабные протесты против этого закона. Оппозиция утверждала, что он копирует российский закон об иностранных агентах.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировал этот закон, а уже 28 мая парламент преодолел вето, окончательно утвердив закон.