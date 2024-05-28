Несмотря на вето президента. Парламент Грузии утвердил закон об "иноагентах"
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Несмотря на вето президента. Парламент Грузии утвердил закон об "иноагентах"

Протест
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Источник:  Эхо Кавказа

Парламент Грузии не учел замечания президентки Саломе Зурабишвили и 28 мая преодолел вето главы государства и окончательно утвердил закон «О прозрачности иностранного влияния».

В Грузии окончательно приняли скандальный закон об "иноагентах"

Грузинский парламент утвердил прокремлевский закон об "иноагентах".

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Против мотивированных замечаний президент проголосовали 66 депутатов; за преодоление вето президента проголосовали 84 депутата, против — 4.

Согласно Конституции, теперь закон в трехдневный срок передается президенту Грузии. Саломе Зурабишвили в пятидневный срок может подписать и опубликовать его. Однако, если она откажется от подписания, закон в пятидневный срок подпишет и опубликует глава парламента — Шалва Папуашвили.

Таким образом, документ может быть опубликован уже в первых числах июня. Согласно закону, в течение двух месяцев (до начала августа) соответствующие органы и должностные лица должны принять и опубликовать подзаконные акты, министерство юстиции Грузии и Национальное агентство публичного реестра должны провести «предварительные материально-технические и другие меры по выполнению этого закона».

По предварительной информации, уже с августа СМИ и неправительственные организации, которые по данным 2023 получали более 20% дохода из-за рубежа, в течение месяца должны через Дом юстиции внести заявление о регистрации как организаций, осуществляющих интересы иностранной силы. В противном случае они могут быть оштрафованы. Для выявления «организаций, проводящих интересы иностранной силы» и проверки выполнения требований закона, минюст в любое время может провести мониторинг, а уполномоченный чиновник — получить необходимую информацию, в том числе персональные данные.

Под парламентом Грузии собралась многотысячная толпа протестующих

В Тбилиси возле парламента Грузии собрались участники акции протеста против российского аналога закона об «иноагентах».

У здания парламента Грузии ужесточены меры безопасности, количество противников закона об «иноагентах» увеличивается.

Проспект Руставели перекрыт. Депутаты, проголосовавшие за утверждение закона, покидают здание законодательного органа.

Что известно о российских шпионах в Грузинском легионе

По словам основателя и руководителя подразделения "Грузинский национальный легион" Мамуки Мамулашвили в интервью online.ua, страна-агрессорка Россия глубоко проникла в грузинские спецслужбы и отправляет собственных шпионов в грузинские подразделения в рядах ВСУ.

Мамука Мамулашвили отметил, что по указаниям Кремля грузинские спецслужбы присылают якобы добровольцев в ряды "Грузинского легиона", которые шпионят в пользу российских оккупантов.

Глава "Грузинского легиона" предупредил, что значительное количество шпионов Кремля находятся также в рядах подразделений ВСУ.

Информация о ребятах, которые сегодня служат в "Грузинском легионе", была передана именно ими.

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