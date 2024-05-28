Парламент Грузії затвердив закон про "іноагентів" попри вето президентки

Парламент Грузії не врахував зауважень президентки Саломе Зурабішвілі та 28 травня подолав вето глави держави та остаточно затвердив закон «Про прозорість іноземного впливу».

У Грузії остаточно прийняли скандальний закон про “іноагентів”

Грузинський парламент затвердив прокремлівський закон про “іноагентів”.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Проти мотивованих зауважень президентки проголосували 66 депутатів; за подолання вето президента проголосували 84 депутати, проти — 4.

Згідно З конституцією, тепер закон у триденний термін передається президенту Грузії. Саломе Зурабішвілі в п'ятиденний термін може підписати й опублікувати його. Проте якщо вона відмовиться від підписання, закон у п'ятиденний термін підпише й опублікує голова парламенту — Шалва Папуашвілі.

Таким чином, документ може бути опублікований уже в перших числах червня. Відповідно до закону, протягом двох місяців (до початку серпня) відповідні органи та посадовці мають ухвалити та опублікувати підзаконні акти, міністерство юстиції Грузії та Національне агентство публічного реєстру мають провести «попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону».

За попередньою інформацією, вже із серпня ЗМІ та неурядові організації, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону, протягом місяця мають через Будинок юстиції внести заяву про реєстрацію як організацій, що провадять інтереси іноземної сили. В іншому разі їх можуть оштрафувати. Для виявлення «організацій, що проводять інтереси іноземної сили» і перевірки виконання вимог закону мін’юст в будь-який час може провести моніторинг, а уповноважений чиновник — отримати необхідну інформацію, зокрема персональні дані. Поширити

Під парламентом Грузії зібрався багатотисячний натовп протестувальників

Наразі у Тбілісі біля парламенту Грузії зібралися учасники акції протесту проти російського аналога закону про «іноагентів».

Біля будівлі парламенту Грузії посилено заходи безпеки, кількість противників закону про «іноагентів» збільшується.

Проспект Руставелі перекрито. Депутати, які проголосували за затвердження закону, залишають будівлю законодавчого органу.

Що відомо про російських шпигунів у Грузинському легіоні

За словами засновника та керівника підрозділу “Грузинський національний легіон” Мамуки Мамулашвілі в інтерв'ю online.ua, країна-агресорка Росія глибоко проникла до грузинських спецслужб і надсилає власних шпигунів до грузинських підрозділів у лавах ЗСУ.

Мамука Мамулашвілі зазначив, що за вказівками Кремля грузинські спецслужби надсилають нібито добровольців до лав “Грузинського легіону”, які шпигують на користь російських окупантів.

Очільник “Грузинського легіону” попередив, що значна кількість шпигунів Кремля перебувають також у лавах підрозділів ЗСУ.

Інформація про хлопців, які сьогодні служать у “Грузинському легіоні” була передана саме ними.