США ввели санкции против представителей властей Грузии из-за закона «об иноагентах»

США объявили о введении визовых санкций против десятков граждан Грузии, представляющих партию "Грузинская мечта" в парламенте, а также правоохранительные органы и членов их семей, из-за притеснений демократии в стране и введения закона «об иноагентах».

США ввели санкции против представителей грузинских властей

Это стало результатом принятия в стране пророссийского закона об "иноагентах".

Об этом заявил 7 июня в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Сегодня мы принимаем меры по введению визовых ограничений против десятков граждан Грузии. Мэтью Миллер Спикер Госдепа США

Он отметил, что в этот список входят лица, ответственные за подрыв демократии в Грузии, или причастные к этим процессам, а также члены их семей. Спикер уточнил, что речь идет о действиях, связанных с ограничением свобод на мирные собрания, насильственные нападения на мирных протестующих, запугивание представителей гражданского общества, дезинформацию по указанию грузинского правительства.

Миллер подчеркнул, что это только первый список визовых ограничений, который касается членов партии «Грузинская мечта», депутатов парламента, правоохранительных органов и частных лиц. Он выразил надежду на то, что руководство Грузии переосмыслит свои действия и изменит курс на достижение давно заявленных демократических и евроатлантических стремлений своей страны.

Но если они этого не сделают, Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры. Поделиться

Закон об "иноагентах" в Грузии: что известно

14 мая парламент Грузии в третьем чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния», невзирая на протесты и рост напряженности в стране.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, подчеркнув, что он «полностью повторяет дух российского закона», а его содержание неконституционно. Поделиться

Парламент 28 мая преодолел президентское вето, окончательно утвердив закон.

По новому закону, с августа СМИ и НПО, которые, по данным 2023 года, получали более 20% дохода из-за границы, в течение месяца должны через Дом юстиции внести заявление о регистрации как организации, проводящие интересы иностранной силы.

Что известно о российских шпионах в Грузинском легионе

По словам основателя и руководителя подразделения "Грузинский национальный легион" Мамуки Мамулашвили в интервью online.ua, страна-агрессорка Россия глубоко проникла в грузинские спецслужбы и посылает собственных шпионов в грузинские подразделения в рядах ВСУ.

Мамука Мамулашвили отметил, что по указаниям Кремля грузинские спецслужбы присылают якобы добровольцев в ряды "Грузинского легиона", которые шпионят в пользу российских оккупантов.

Глава "Грузинского легиона" предупредил, что значительное количество шпионов Кремля находятся также в рядах подразделений ВСУ.

Информация о ребятах, которые сегодня служат в "Грузинском легионе", была передана именно ими.