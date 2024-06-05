Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что после принятия скандального закона об "иноагентах" могут пересмотреть безвизовый режим со страной.

В случае приостановки безвиза пострадают простые граждане Грузии

Говоря о возможных последствиях для Грузии после принятия скандального закона, Герчинский отметил, что "все варианты – на столе". Комментируя возможность пересмотра безвизового режима для Грузии, он сказал, что либерализация визового режима для страны была согласна с определенными условиями.

После принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» мы должны проверить, действуют ли еще условия либерализации визового режима по отношению к Грузии, – добавил посол. Поделиться

По словам дипломата, для приостановки безвиза на шесть месяцев нужны голоса не всех членов, а большинства.

И я уверен, что это будет рассмотрено как один из вариантов, и страны-члены примут решение, – добавил Герчинский.

Однако Герчинский обеспокоен тем, что в случае приостановки безвиза пострадают простые граждане Грузии, которые заплатят очень высокую цену.

Я не уверен, что это то, что мы хотим достичь как Европейский Союз. Это мое личное мнение. Однако решение будет достигнуто странами-членами в ближайшие недели, – резюмировал посол. Поделиться

Что известно о законе "Об иноагентах" в Грузии

Грузинский парламент преодолел вето президентки Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния». За решение проигнорировать замечания Зурабишвили проголосовали 66 грузинских депутатов. За преодоление вето президентки Грузии проголосовали 84 депутата, против – четыре.

Согласно Конституции Грузии, закон в течение трех дней передается президенту Грузии. Чтобы закон вступил в силу, в течение пяти дней его должен подписать президент. Если она откажется, то это должен был сделать председатель парламента Шалва Папуашвили из правящей «Грузинской мечты», которая продвигала этот закон, из-за которого неоднократно вспыхивали протесты.

Закон об иноагентах объявляет неправительственные и медийные организации, чей доход составляет более 20% из-за границы организациями, представляющими интересы иностранного государства. Они должны быть зарегистрированы в специальном реестре и каждый год заполнять финансовую декларацию. Иначе в первый раз их оштрафуют на 25 тыс. лари (около 7850 евро).