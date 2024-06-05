Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что после принятия скандального закона об "иноагентах" могут пересмотреть безвизовый режим со страной.
Главные тезисы
- Принятие закона спровоцировало масштабные протесты из-за нарушения свободы слова и сравнивается с российским аналогом.
- Пересмотр безвизового режима может негативно отразиться на простых гражданах Грузии, которые будут платить за это высокую цену.
- Решение о приостановке безвиза будет принято в ближайшие недели странами-членами ЕС.
- Закон об иноагентах в Грузии предусматривает регистрацию организаций с иностранным финансированием и вызывает протесты в стране.
В случае приостановки безвиза пострадают простые граждане Грузии
Говоря о возможных последствиях для Грузии после принятия скандального закона, Герчинский отметил, что "все варианты – на столе". Комментируя возможность пересмотра безвизового режима для Грузии, он сказал, что либерализация визового режима для страны была согласна с определенными условиями.
По словам дипломата, для приостановки безвиза на шесть месяцев нужны голоса не всех членов, а большинства.
И я уверен, что это будет рассмотрено как один из вариантов, и страны-члены примут решение, – добавил Герчинский.
Однако Герчинский обеспокоен тем, что в случае приостановки безвиза пострадают простые граждане Грузии, которые заплатят очень высокую цену.
Что известно о законе "Об иноагентах" в Грузии
Грузинский парламент преодолел вето президентки Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния». За решение проигнорировать замечания Зурабишвили проголосовали 66 грузинских депутатов. За преодоление вето президентки Грузии проголосовали 84 депутата, против – четыре.
Согласно Конституции Грузии, закон в течение трех дней передается президенту Грузии. Чтобы закон вступил в силу, в течение пяти дней его должен подписать президент. Если она откажется, то это должен был сделать председатель парламента Шалва Папуашвили из правящей «Грузинской мечты», которая продвигала этот закон, из-за которого неоднократно вспыхивали протесты.
Закон об иноагентах объявляет неправительственные и медийные организации, чей доход составляет более 20% из-за границы организациями, представляющими интересы иностранного государства. Они должны быть зарегистрированы в специальном реестре и каждый год заполнять финансовую декларацию. Иначе в первый раз их оштрафуют на 25 тыс. лари (около 7850 евро).
В течение недель в стране продолжались многотысячные акции против принятия этого документа. Критики законопроекта считают его аналогом русского, которым кремль подавляет свободу слова в своей стране. Партия властей Грузии убеждает, что ничего общего у них нет.
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