США ввели антироссийские санкции против сотен физических и юридических лиц

12 июня американские власти нанесли новый мощный санкционный удар по России и ее союзникам за пределами страны-агрессорки. Это был еще один ответ Вашингтона на вторжение РФ в Украину.
Главные тезисы
- Санкции распространяются на пять российских банков, а также их зарубежные представительства.
- Минфин США выявил схемы уклонения РФ от санкций и ввел ограничения для иностранных лиц и компаний, в том числе из Китая и Турции.
- Россия использует транснациональные цепи поставок для поддержки своей военной машины.
США расширили вторичные санкции против России
О своем официальном решении объявило Министерство финансов США.
Ведомство заявило об усилении механизма, имеющего целью введение вторичных санкций — то есть ограничений против лиц, сотрудничающих с уже подсанкционными лицами — в отношении России.
В положении американского министерства было расширено определение "военно-промышленной базы России", под которую теперь попадают все подсанкционные лица.
Впоследствии стало известно, что санкции распространяются на пять российских банков:
"Промсвязьбанк",
"Внешэкономбанк",
Сбербанк России,
"ВТБ Банк" и
"ВТБ Капитал Холдинг", а также их зарубежные представительства.
Кроме того, Штатами были введены ограничения доступа военно-промышленной базы России к ИТ-консалтинговым и проектным услугам, а также ИТ-поддержке и облачным сервисам.
США также ввели санкции против приспешников режима Путина за пределами РФ
Как сообщают в Минфине США, ему удалось обнаружить более десятка схем уклонения страны-агрессорки РФ от санкций против ее военно-промышленной базы.
Именно поэтому официальный Вашингтон решил ввести санкции против более 90 иностранных лиц и компаний, в первую очередь из Китая и Турции.
Американские власти обращают внимание на то, что Россия полагается на "сложные транснациональные цепи поставок", чтобы "подкармливать свою военную машину и производить материальные средства для поддержки военных усилий".
Под новый санкционный удар США попали десятки физических и юридических лиц из России, Беларуси, Британских Виргинских островов, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Африки, Сербии и Турции.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-