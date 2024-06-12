США ввели антироссийские санкции против сотен физических и юридических лиц
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Экономика
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США ввели антироссийские санкции против сотен физических и юридических лиц

Минфин США
санкции против США
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12 июня американские власти нанесли новый мощный санкционный удар по России и ее союзникам за пределами страны-агрессорки. Это был еще один ответ Вашингтона на вторжение РФ в Украину.

Главные тезисы

  • Санкции распространяются на пять российских банков, а также их зарубежные представительства.
  • Минфин США выявил схемы уклонения РФ от санкций и ввел ограничения для иностранных лиц и компаний, в том числе из Китая и Турции.
  • Россия использует транснациональные цепи поставок для поддержки своей военной машины.

США расширили вторичные санкции против России

О своем официальном решении объявило Министерство финансов США.

Ведомство заявило об усилении механизма, имеющего целью введение вторичных санкций — то есть ограничений против лиц, сотрудничающих с уже подсанкционными лицами — в отношении России.

В положении американского министерства было расширено определение "военно-промышленной базы России", под которую теперь попадают все подсанкционные лица.

Впоследствии стало известно, что санкции распространяются на пять российских банков:

  • "Промсвязьбанк",

  • "Внешэкономбанк",

  • Сбербанк России,

  • "ВТБ Банк" и

  • "ВТБ Капитал Холдинг", а также их зарубежные представительства.

Кроме того, Штатами были введены ограничения доступа военно-промышленной базы России к ИТ-консалтинговым и проектным услугам, а также ИТ-поддержке и облачным сервисам.

Фото: скриншот

США также ввели санкции против приспешников режима Путина за пределами РФ

Как сообщают в Минфине США, ему удалось обнаружить более десятка схем уклонения страны-агрессорки РФ от санкций против ее военно-промышленной базы.

Именно поэтому официальный Вашингтон решил ввести санкции против более 90 иностранных лиц и компаний, в первую очередь из Китая и Турции.

Американские власти обращают внимание на то, что Россия полагается на "сложные транснациональные цепи поставок", чтобы "подкармливать свою военную машину и производить материальные средства для поддержки военных усилий".

Под новый санкционный удар США попали десятки физических и юридических лиц из России, Беларуси, Британских Виргинских островов, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Африки, Сербии и Турции.

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