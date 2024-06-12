США с 12 июня объявят о расширении санкций против России, введя новые ограничения на продажу чипов и другой электроники в страну-агрессорку.

Что известно о расширении США санкций на поставки электронных компонентов в Россию

Отмечается, что новые санкции США ответят на попытки России обойти введенные западными странами до этого ограничения на продажу электронных компонентов стране-агрессорке.

Собеседники издания из администрации президента США Джо Байдена отмечают, что в Белом доме хотят расширить введенный экспортный контроль, введя ограничения не только против электронных компонентов, произведенных в США, а вообще всех товаров под американскими брендами.

Ожидается, что новые санкции будут объявлены во время визита Джо Байдена в Италию в рамках встречи лидеров G7.

В США разочарованы ростом торговли между Россией и Китаем, что позволяет стране-агрессорке и дальше производить оружие для войны против Украины.

Экспорт из Китая и других стран станков и другого производственного оборудования помогает стране производить оружие, которое оно ранее импортировало.

Изменения необходимы для расширения определения американских товаров, подпадающих под экспортный контроль, - объясняют представители Белого дома. Поделиться

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх на прошлой неделе отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с лидерами G7, чтобы отметить тяжелую ситуацию, в которой оказались украинские силы в их борьбе против России.

Вашингтон также готов объявить о новых существенных санкциях против финансовых учреждений и небанковских организаций, являющихся частью каналов поставок технологий и товаров российской армии.

Что известно о новых санкциях ЕС

По информации журналистов Bloomberg, ЕС готовится ввести санкции против российского перевозчика нефти и нефтепродуктов – компании "Совкомфлот".

"Совкомфлот" является крупнейшим судоходным перевозчиком в России и помогает транспортировать российскую нефть и нефтепродукты на продажу в другие страны.

Компания также предоставляет услуги по добыче нефти на море и морской транспортировке нефти и сжиженного природного газа.

Европейское предложение последовало по решению США ранее в этом году ввести санкции против "Совкомфлота" и 14 танкеров с сырой нефтью, которые, как выяснилось, были связаны с компанией.

Возможные санкции ЕС требуют одобрения всех государств-членов и план может измениться.

Евросоюз также предлагает ввести санкции в отношении 13 судов, которые занимаются перевозкой товаров и технологий, используемых в военной сфере, а также транспортировкой нефти и нефтепродуктов или способствуют расширению российского энергетического сектора.