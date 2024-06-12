США с 12 июня объявят о расширении санкций против России, введя новые ограничения на продажу чипов и другой электроники в страну-агрессорку.
Главные тезисы
- США и ЕС готовятся ввести новые жесткие санкции против России, направленные на ограничение российского влияния и поддержку Украины в конфликте.
- США готовы расширить санкции на поставку электроники, в то время как ЕС рассматривает введение ограничений на российского перевозчика нефти и нефтепродуктов.
- Ожидается, что новые меры наложения санкций будут объявлены в ближайшее время в контексте растущего напряжения вокруг российской политики.
- Изменения в экспортном контроле также будут введены США для расширения определения американских товаров, попадающих под санкции.
- Возможные санкции ЕС включают ограничения на крупнейшего российского судоходного перевозчика и другие компании, связанные с энергетическим сектором России.
Что известно о расширении США санкций на поставки электронных компонентов в Россию
Отмечается, что новые санкции США ответят на попытки России обойти введенные западными странами до этого ограничения на продажу электронных компонентов стране-агрессорке.
Собеседники издания из администрации президента США Джо Байдена отмечают, что в Белом доме хотят расширить введенный экспортный контроль, введя ограничения не только против электронных компонентов, произведенных в США, а вообще всех товаров под американскими брендами.
Ожидается, что новые санкции будут объявлены во время визита Джо Байдена в Италию в рамках встречи лидеров G7.
В США разочарованы ростом торговли между Россией и Китаем, что позволяет стране-агрессорке и дальше производить оружие для войны против Украины.
Экспорт из Китая и других стран станков и другого производственного оборудования помогает стране производить оружие, которое оно ранее импортировало.
Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх на прошлой неделе отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с лидерами G7, чтобы отметить тяжелую ситуацию, в которой оказались украинские силы в их борьбе против России.
Вашингтон также готов объявить о новых существенных санкциях против финансовых учреждений и небанковских организаций, являющихся частью каналов поставок технологий и товаров российской армии.
Что известно о новых санкциях ЕС
По информации журналистов Bloomberg, ЕС готовится ввести санкции против российского перевозчика нефти и нефтепродуктов – компании "Совкомфлот".
"Совкомфлот" является крупнейшим судоходным перевозчиком в России и помогает транспортировать российскую нефть и нефтепродукты на продажу в другие страны.
Компания также предоставляет услуги по добыче нефти на море и морской транспортировке нефти и сжиженного природного газа.
Европейское предложение последовало по решению США ранее в этом году ввести санкции против "Совкомфлота" и 14 танкеров с сырой нефтью, которые, как выяснилось, были связаны с компанией.
Возможные санкции ЕС требуют одобрения всех государств-членов и план может измениться.
Евросоюз также предлагает ввести санкции в отношении 13 судов, которые занимаются перевозкой товаров и технологий, используемых в военной сфере, а также транспортировкой нефти и нефтепродуктов или способствуют расширению российского энергетического сектора.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-