США з 12 червня оголосять про розширення санкцій проти Росії, ввівши нові обмеження на продаж чипів та іншої електроніки до країни-агресорки.

Що відомо про розширення США санкцій на поставки електронних компонентів до Росії

Зазначається, що нові санкції США стануть відповіддю на спроби Росії обійти введені західними країнами до цього обмеження на продаж електронних компонентів країні-агресорці.

Співрозмовники видання з адміністрації президента США Джо Байдена зазначають, що у Білому домі хочуть розширити введений експортний контроль, ввівши обмеження не тільки проти електронних компонентів, виготовлених у США, а взагалі усіх товарів під американськими брендами.

Очікується, що про нові санкції буде оголошено під час візита Джо Байдена до Італії в рамках зустрічі лідерів G7.

У США розчаровані зростанням торгівлі між Росією та Китаєм, що дозволяє країні-агресорці і надалі виготовляти зброю для війни проти України.

Експорт з Китаю та інших країн верстатів та іншого виробничого обладнання допомагає країні виробляти зброю, яку вона раніше імпортувала

Зміни необхідні розширення визначення американських товарів, які підпадають під експортний контроль, - пояснюють представники Білого дому. Поширити

Заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх минулого тижня зазначив, що президент України Володимир Зеленський має зустрітися з лідерами G7, щоб наголосити на важкій ситуації, в якій опинилися українські сили в їх боротьбі проти Росії.

Вашингтон також готовий оголосити про нові суттєві санкції проти фінансових установ та небанківських організацій, які є частиною каналів постачання технологій і товарів російській армії.

Що відомо про нові санкції ЄС

За інформацією журналістів Bloomberg, ЄС готується ввести санкції проти російського перевізника нафти та нафтопродуктів - компанії "Совкомфлот".

Зазначається, що "Совкомфлот" є найбільшим судноплавним перевізником в Росії і допомагає транспортувати російську нафту та нафтопродукти на продаж до інших країн.

Компанія також надає послуги з видобутку нафти на морі та морське транспортування нафти та зрідженого природного газу.

Європейська пропозиція послідувала за рішенням США раніше цього року запровадити санкції проти "Совкомфлоту" та 14 танкерів із сирою нафтою, які, як з'ясувалося, були пов'язані з компанією.

Можливі санкції ЄС вимагають схвалення всіх держав-членів, і план може змінитися.

Євросоюз також пропонує запровадити санкції щодо 13 судів, які займаються перевезенням товарів та технологій, що використовуються у військовій сфері, а також транспортуванням нафти та нафтопродуктів або сприяють розширенню російського енергетичного сектору.