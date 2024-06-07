Депутати ПАРЄ вимагають від ЄС більш жорстких санкцій проти металургії РФ

Євросоюз працює вже над 14 пакетом санкцій, але чинні заборони досі не завадили Росії заробляти мільярди доларів та продовжувати протиправну та жорстоку агресію проти України. Саме тому ЄС має діяти жорсткіше, і працювати не тільки над введенням нових санкцій, а й посилювати вже ті, що існують.
Головні тези:
- Депутати ПАРЄ закликають ЄС посилити санкції проти металургії РФ для зупинення протиправної агресії проти України.
- Кремлю вдалося продовжити імпорт російських слябів до ЄС, незважаючи на обмеження, що порушило попередні санкції.
- Важливо повністю припинити можливість імпорту російської металопродукції в ЄС, щоб послабити російську економіку і зменшити загрозу для безпеки Європи.
- Санкції ЄС проти Росії регулярно оновлюються, але депутати наголошують на необхідності більш ефективних та послідовних заходів щодо металургійного сектору.
- Заходи, запропоновані депутатами, спрямовані на заборону імпорту російської металопродукції в ЄС, що є важливим кроком у стримуванні агресивних дій РФ та захисті міжнародної безпеки.
Депутати ПАРЄ звернулися до ЄС з приводу антиросійських санкцій
Звернення до Верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Джозефа Борреля було надано від депутатів трьох країн — України, Польщі та Естонії.
Як приклад підписанти наводять Новолипецьку металургійну компанія (НЛМК) і її кінцевого власника Володимира Лісіна. НЛМК володіє та управляє металургійними заводами в Данії, Італії та Бельгії. При цьому НЛМК є найбільшим виробником електротехнічної сталі в Росії: компанія допомагає Кремлю виготовляти ракетні комплекси "Тор" і "Оса", радіолокаційні станції для С-400 та міжконтинентальні балістичні ракети.
Нардепи нагадали, що ЄС вже ввів санкції проти деякої металопродукції з РФ. Але шляхом брехні та шантажу Кремлю вдалося продовжити квоти на російські сляби ще на чотири роки — хоча вони вали завершитися у вересні 2024 року.
Однак 12 пакет санкцій послабив раніше введені обмеження. Він дозволив РФ імпортувати сляби аж до жовтня 2028 року у величезних кількостях, і ці послаблення пролобіювали НЛМК та їхні партнери/союзники в ЄС. Кожна тонна російської металопродукції — це кров українців. Тільки у 2024 році зволікання із запровадженням повноцінних обмежень дасть Росії щонайменше 2 млрд дол. І вони перетворяться на нові ракети для бомбардування України, — наголосили депутати.
Вони закликали ЄС бути жорсткішим: послідовніше вводити санкції та повністю припинити можливість імпорту російської металопродукції в ЄС. Тільки так можна послабити російську економіку і досягти переломного моменту у війні, яка загрожує безпеці всієї Європи.
Санкції ЄС проти Росії: що відомо
У 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024-го до вересня 2028-го встановлений у розмірі 8,5 млн т з більш детальним розбиттям за періодами.
Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні 2022 року, у рамках 8-го пакета санкцій.
Тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.
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