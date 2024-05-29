Західні санкції проти Росії фактично не діють за межами країн-союзників і мають дуже обмежений вплив на російську економіку.

Що відомо про причини низької ефективності західних санкцій проти Росії

Санкції уповільнюють економіку, але ніколи не зупиняють її. Торгівля продовжує текти, просто вона тече по-іншому, — пояснює керівник головного торгового центру Дубаю Хамад Буамім. Поширити

Вважається, що ОАЕ отримує найбільшу вигоду на тлі спроб західних країн ізолювати російську економіку.

До прикладу, деякі нафтотрейдери переїхали з Женеви до ОАЕ після того, як Швейцарія приєдналася до санкцій, запроваджених проти Москви.

Буамім підкреслив, що наразі найважливішою сферою економіки залишаються поставки енергоресурсів. Тільки в ОАЕ зареєстровано близько 3 тис енергетичних компаній.

Однак в останні місяці ОАЕ, разом з іншими країнами, перебувають під тиском США, ЄС і Великої Британії, які вимагають вжити заходів проти компаній, що торгують з Росією.

Той факт, що економіка не контролюється виключно однією стороною світу, робить ці санкції менш ефективними. Якщо ми візьмемо лише війну в Україні, то ефективні, коли ви дивитеся на захід, але вони не дуже ефективні за його межами. Ми не бачимо в них великого інструменту для здійснення будь-якого впливу. Вони просто ускладнюють торгівлю і впливають на весь світ, — підкреслив Буамім. Поширити

За рахунок чого Росія намагається фінансувати війну проти України

У Росії готують підвищення ставки ПДВ для підприємств з 20% до 25%, а також для фізосіб, річний дохід яких перевищує 27 тис дол.

Російський Мінфін направив до уряду законопроєкти, що передбачають податкову реформу, зокрема підвищення податку на додану вартість для підприємств з 20% до 25%, а також введення прогресивного податку на дохід фізичних осіб.

За оцінками Андрія Клепача, головного економіста державного банку розвитку "ВЭБ", підвищення податку на додану вартість для підприємств з 20% до 25% може принести бюджету агресора додаткові 14,2 млрд доларів.

Прогресивна шкала податку на прибуток фізосіб буде розраховуватись наступним чином:

для доходів від 2,4 до 5 млн рублів (27 тис дол — 56 тис дол) на рік — 15%;

для доходів від 5 до 20 млн рублів (56 тис дол — 224 тис дол) на рік — 18%;

для доходів від 20 до 50 млн рублів (224 тис дол — 562 тис дол) на рік — 20%;

для доходів понад 50 млн рублів (понад 562 тис дол) на рік — 22%.

Раніше у Росії не існувало прогресивної шкали податку на дохід фізосіб, а з 2001 по 2021 рік вони платили єдину ставку у 13%. У 2021 році податок підвищили до 15% для фізосіб із прибутком у понад 56 тис дол на рік.

Тепер розмір податку на дохід фіосіб буде залежати від суми прибутків. Скільки коштів до бюджету РФ може принести прогресивний податок для фізосіб — невідомо.

У Мінфіні РФ повідомляють, що податки зростуть для понад 2 млн громадян РФ.