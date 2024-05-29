Санкции Запада не смогли остановить экономику РФ
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Экономика
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Санкции Запада не смогли остановить экономику РФ

Санкции против РФ
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Источник:  The Financial Times

Западные санкции против России фактически бездействуют за пределами стран-союзников и имеют очень ограниченное влияние на российскую экономику.

Что известно о причинах низкой эффективности западных санкций против России

Санкции замедляют экономику, но никогда не останавливают ее. Торговля продолжает течь, просто она течет по-другому, объясняет руководитель главного торгового центра Дубая Хамад Буамим.

Считается, что ОАЭ извлекает наибольшую выгоду на фоне попыток западных стран изолировать российскую экономику.

К примеру, некоторые нефтетрейдеры переехали из Женевы в ОАЭ после того, как Швейцария присоединилась к санкциям, введенным против Москвы.

Буамим подчеркнул, что важнейшей сферой экономики остаются поставки энергоресурсов. Только в ОАЭ зарегистрировано около 3 тыс. энергетических компаний.

Однако в последние месяцы ОАЭ вместе с другими странами находятся под давлением США, ЕС и Великобритании, которые требуют принять меры против компаний, торгующих с Россией.

Тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает эти санкции менее эффективными. Если мы возьмем только войну в Украине, то эффективны, когда вы смотрите на запад, но они не очень эффективны за его пределами. Мы не видим у них большого инструмента для осуществления какого-либо влияния. Они просто усложняют торговлю и влияют на весь мир, подчеркнул Буамим.

За счет чего Россия пытается финансировать войну против Украины

В России готовят повышение ставки НДС для предприятий с 20% до 25%, а также для физлиц, годовой доход которых превышает 27 тыс. дол.

Российский Минфин направил в правительство законопроекты, предусматривающие налоговую реформу, в частности, повышение налога на добавленную стоимость для предприятий с 20% до 25%, а также введение прогрессивного налога на доход физических лиц.

По оценкам Андрея Клепача, главного экономиста государственного банка развития "ВЭБ", повышение налога на добавленную стоимость для предприятий с 20% до 25% может принести бюджету агрессора дополнительные 14,2 млрд долларов.

Прогрессивная шкала налога на прибыль физлиц будет рассчитываться следующим образом:

  • для доходов от 2,4 до 5 млн рублей (27 тыс долл. — 56 тыс долл.) в год — 15%;

  • для доходов от 5 до 20 млн рублей (56 тыс долл. — 224 тыс долл.) в год — 18%;

  • для доходов от 20 до 50 млн рублей (224 тыс долл. — 562 тыс долл.) в год — 20%;

  • для доходов свыше 50 млн рублей (свыше 562 тыс долл.) в год — 22%.

Ранее в России не было прогрессивной шкалы налога на доход физлиц, а с 2001 по 2021 год они платили единую ставку в 13%. В 2021 году налог повысили до 15% для физлиц с прибылью более чем в 56 тыс долл. в год.

Теперь размер налога на доход физлиц будет зависеть от суммы доходов. Сколько средств в бюджет РФ может принести прогрессивный налог для физлиц — неизвестно.

В Минфине РФ сообщают, что налоги возрастут более чем для 2 млн граждан РФ.

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