Западные санкции против России фактически бездействуют за пределами стран-союзников и имеют очень ограниченное влияние на российскую экономику.
Что известно о причинах низкой эффективности западных санкций против России
Считается, что ОАЭ извлекает наибольшую выгоду на фоне попыток западных стран изолировать российскую экономику.
К примеру, некоторые нефтетрейдеры переехали из Женевы в ОАЭ после того, как Швейцария присоединилась к санкциям, введенным против Москвы.
Буамим подчеркнул, что важнейшей сферой экономики остаются поставки энергоресурсов. Только в ОАЭ зарегистрировано около 3 тыс. энергетических компаний.
Однако в последние месяцы ОАЭ вместе с другими странами находятся под давлением США, ЕС и Великобритании, которые требуют принять меры против компаний, торгующих с Россией.
За счет чего Россия пытается финансировать войну против Украины
В России готовят повышение ставки НДС для предприятий с 20% до 25%, а также для физлиц, годовой доход которых превышает 27 тыс. дол.
Российский Минфин направил в правительство законопроекты, предусматривающие налоговую реформу, в частности, повышение налога на добавленную стоимость для предприятий с 20% до 25%, а также введение прогрессивного налога на доход физических лиц.
По оценкам Андрея Клепача, главного экономиста государственного банка развития "ВЭБ", повышение налога на добавленную стоимость для предприятий с 20% до 25% может принести бюджету агрессора дополнительные 14,2 млрд долларов.
Прогрессивная шкала налога на прибыль физлиц будет рассчитываться следующим образом:
для доходов от 2,4 до 5 млн рублей (27 тыс долл. — 56 тыс долл.) в год — 15%;
для доходов от 5 до 20 млн рублей (56 тыс долл. — 224 тыс долл.) в год — 18%;
для доходов от 20 до 50 млн рублей (224 тыс долл. — 562 тыс долл.) в год — 20%;
для доходов свыше 50 млн рублей (свыше 562 тыс долл.) в год — 22%.
Ранее в России не было прогрессивной шкалы налога на доход физлиц, а с 2001 по 2021 год они платили единую ставку в 13%. В 2021 году налог повысили до 15% для физлиц с прибылью более чем в 56 тыс долл. в год.
Теперь размер налога на доход физлиц будет зависеть от суммы доходов. Сколько средств в бюджет РФ может принести прогрессивный налог для физлиц — неизвестно.
В Минфине РФ сообщают, что налоги возрастут более чем для 2 млн граждан РФ.
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