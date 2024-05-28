Сикорский призвал ЕС следить за нарушениями европейскими компаниями санкций против России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что со спецпосланником ЕС были обсуждены тенденции по обходу санкций, а также работа над следующими пакетами санкций, «которые охватят новых людей и новые товары, но также улучшат их применение».

Европа не может делать вид, что не видит нарушения санкций против РФ — Сикорский

Евросоюз не может закрывать глаза на обход европейскими компаниями санкций против России.

Об этом 28 мая в Варшаве на совместной пресс-конференции со спецпосланником ЕС по вопросам исполнения санкций в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины Дэвидом О'Салливаном заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Он подчеркнул, что нет согласия на то, чтобы европейские компании участвовали в поддержке российской экономики и оборонной промышленности, поскольку это позволяет России продолжать вести войну.

Глава МИД Польши обратился к польским предпринимателям с просьбой убедиться, что продукция, которую они заказывают, не поступает из стран, находящихся под санкциями.

У меня есть месседж, прежде всего, нашим польским предприятиям: обход европейских санкций — преступление. Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

Он отметил, что это касается продуктов, которые в мирное время могут казаться не связанными с оборонной промышленностью, как сканеры или микросхемы.

Подумайте, пожалуйста, проверьте, мы предоставляем информацию в МИД, на таможнях, Налоговой администрации, чтобы не подвергать себя и свои компании на очень серьезные последствия. Поделиться

Сикорский отметил, что комплексный законопроект о санкциях в связи с российской агрессией будет принят в Польше до конца года.

Между тем, О'Салливан подчеркнул, что сейчас переговоры концентрируются вокруг 14-го пакета санкций ЕС против России, который должен быть принят в ближайшее время. Он подчеркнул, что эти санкции преследуют цель перекрыть доступ россиян к технологиям и доходам, которые позволяют им продолжать агрессию против Украины. Кроме того, он отметил, что каждые последующие пакеты санкций усложняют их обход. Он высоко оценил сотрудничество с Польшей по принятию и реализации новых санкций.

Сикорский поддержал разрешение на удары Украины по РФ западным оружием

Министр иностранных дел Радослав Сикорский поддержал предложение разрешить Украине наносить удары западным оружием по территории РФ.

Об этом польский министр сказал в интервью The Guardian.

Он отметил, что Европа должна научиться лучше играть в игру на эскалацию, заставляя российского правителя Владимира Путина догадываться о своих намерениях. Поделиться

Отвечая на вопрос, допустимо ли, чтобы Украина наносила удары по военным объектам на территории России, Сикорский подчеркнул:

Россияне наносят удары по украинской электросети, по зерновым терминалам и газохранилищам, по гражданской инфраструктуре. Российская операция проводится из штаба в Ростове-на-Дону. Кроме того, что Россия не использует ядерное оружие, оно ничем себя не ограничивает.

По его словам, постоянное провозглашение того, "какова наша собственная красная линия, лишь побуждает Москву приспосабливать свои враждебные действия к нашим постоянно меняющимся самоограничениям".