РФ хочет спровоцировать конфликт между украинцами и поляками. Сикорский озвучил детали

У Польши нет территориальных претензий к Украине, как лжет российская пропаганда. Об этом сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая в Сейме.
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Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил в Сейме Польши с речью о приоритетах внешней политики Польши на 2024 год.
Он отметил, что сохранение всесторонней поддержки Европейским союзом независимости Украины, включая ее усилия по членству в ЕС, будет приоритетом политики правительства Польши.
Последнюю фразу Сикорский произнес на украинском языке.
Он подчеркнул, что российские лидеры и пропагандисты хотят спровоцировать конфликт поляков с украинцами.
Министр подчеркнул, что Россия должна ответить за нанесенный Украине ущерб и подчеркнул, что эффективные санкции, которые ЕС наложил на РФ, являются важным инструментом в борьбе с агрессором.
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Министр также отметил, что НАТО имеет втрое больше военного персонала, втрое больше авиационных ресурсов и в четыре раза больше кораблей, чем Россия.
Он добавил, что «в 2022 году пятнадцать стран НАТО, наиболее активно поддерживающих Украину, потратили на оборону более 1,17 трлн долларов, а Россия — всего 86,4 млрд долларов, то есть почти в 14 раз меньше».