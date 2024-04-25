РФ хочет спровоцировать конфликт между украинцами и поляками. Сикорский озвучил детали
Категория
Политика
Дата публикации

РФ хочет спровоцировать конфликт между украинцами и поляками. Сикорский озвучил детали

Радослав Сикорский
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Источник:  RMF FM

У Польши нет территориальных претензий к Украине, как лжет российская пропаганда. Об этом сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая в Сейме.

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил в Сейме Польши с речью о приоритетах внешней политики Польши на 2024 год.

Он отметил, что сохранение всесторонней поддержки Европейским союзом независимости Украины, включая ее усилия по членству в ЕС, будет приоритетом политики правительства Польши.

Россия лжет о якобы планах Польши аннексировать часть Украины. Донбасс — это Украина; Крым — это Украина. Львов, Волынь, бывшая Восточная Галичина — тоже Украина. Поэтому повторяю, чтобы и в Кремле услышали: Львов — это Украина.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Последнюю фразу Сикорский произнес на украинском языке.

Он подчеркнул, что российские лидеры и пропагандисты хотят спровоцировать конфликт поляков с украинцами.

Министр подчеркнул, что Россия должна ответить за нанесенный Украине ущерб и подчеркнул, что эффективные санкции, которые ЕС наложил на РФ, являются важным инструментом в борьбе с агрессором.

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Министр также отметил, что НАТО имеет втрое больше военного персонала, втрое больше авиационных ресурсов и в четыре раза больше кораблей, чем Россия.

Россия после первой волны мобилизации имела не более 1 миллиона 300 тысяч военнослужащих. Военный персонал НАТО — без дополнительной мобилизации — составляет более 3,5 миллионов человек, что почти в три раза больше, — сказал Сикорский.

Он добавил, что «в 2022 году пятнадцать стран НАТО, наиболее активно поддерживающих Украину, потратили на оборону более 1,17 трлн долларов, а Россия — всего 86,4 млрд долларов, то есть почти в 14 раз меньше».

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