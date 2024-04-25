РФ хоче спровокувати конфлікт між українцями і поляками. Сікорський озвучив деталі

Польща не має жодних територіальних претензій до України, як бреше російська пропаганда. Про це сказав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час виступу у Сеймі.
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Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський виступив в Сеймі Польщі з промовою про пріоритети зовнішньої політики Польщі на 2024 рік.
Він зазначив, що збереження всебічної підтримки Європейським союзом незалежності України, включно з її зусиллями щодо членства в ЄС, буде пріоритетом політики уряду Польщі.
Останню фразу Сікорський сказав українською мовою.
Він підкреслив, що російські лідери та пропагандисти хочуть спровокувати конфлікт поляків з українцями.
Міністр наголосив, що Росія має відповісти за завдані Україні збитки та підкреслив, що ефективні санкції, які ЄС наклав на РФ, є важливим інструментом у боротьбі з агресором.
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У своїй промові міністр також зазначив, що НАТО має втричі більше військового персоналу, втричі більше авіаційних ресурсів і вчетверо більше кораблів, ніж Росія.
Він додав, що «у 2022 році п’ятнадцять країн НАТО, які найактивніше підтримують Україну, витратили на оборону понад 1,17 трлн доларів, а Росія — лише 86,4 млрд доларів, тобто майже в 14 разів менше».