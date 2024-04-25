РФ хоче спровокувати конфлікт між українцями і поляками. Сікорський озвучив деталі

Польща не має жодних територіальних претензій до України, як бреше російська пропаганда. Про це сказав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час виступу у Сеймі.

У Польщі спростували брехню РФ про наміри анексувати Львів

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський виступив в Сеймі Польщі з промовою про пріоритети зовнішньої політики Польщі на 2024 рік.

Він зазначив, що збереження всебічної підтримки Європейським союзом незалежності України, включно з її зусиллями щодо членства в ЄС, буде пріоритетом політики уряду Польщі.

Росія бреше про нібито плани Польщі анексувати частину України. Донбас — це Україна; Крим це Україна. Львів, Волинь, колишня Східна Галичина — це теж Україна. Тому повторюю, щоб і в Кремлі почули: Львів — це Україна. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Останню фразу Сікорський сказав українською мовою.

Він підкреслив, що російські лідери та пропагандисти хочуть спровокувати конфлікт поляків з українцями.

Міністр наголосив, що Росія має відповісти за завдані Україні збитки та підкреслив, що ефективні санкції, які ЄС наклав на РФ, є важливим інструментом у боротьбі з агресором.

Напад РФ на члена НАТО призведе до поразки Москви

У своїй промові міністр також зазначив, що НАТО має втричі більше військового персоналу, втричі більше авіаційних ресурсів і вчетверо більше кораблів, ніж Росія.

Росія після першої хвилі мобілізації мала трохи більше 1 мільйона 300 тисяч військовослужбовців. Військовий персонал НАТО — без додаткової мобілізації — становить понад 3,5 мільйони осіб, що майже втричі більше, — сказав Сікорський. Поширити