Сикорский озвучил предупреждение Путину касательно неизбежного поражения РФ

По мнению шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, нападение России на любого из членов НАТО неизбежно приведет к ее поражению.
Россия не сможет выиграть войну против НАТО
Польский дипломат обращает внимание на то, что у Альянса втрое больше военного персонала, в три раза больше авиационных ресурсов и в четыре раза больше кораблей, чем у России, а это значит, что у Путина нет никаких шансов на победу.
Нельзя также забывать о том, что номинальный валовой внутренний продукт стран Альянса и Евросоюза составляет более 45 трлн долларов.
А вот совокупный ВВП России и ее приспешницы Беларуси составляет всего 2,2 трлн долларов, то есть в 20 раз меньше.
Россия все же может совершить нападение на НАТО
По словам генерального инспектора вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстена Бройера, Россия, вполне возможно, может быть готова напасть на членов НАТО уже через 5-8 лет.
Однако это произойдет только тогда, когда армия РФ возобновит свои силы после сокрушительного поражения в Украине.
Подобных предупреждений в последние месяцы звучит все больше.
Согласно данным главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса, по состоянию на сегодняшний день страна-агрессорка РФ производит оружие в количествах выше ее потребностей на войне.
Это может свидетельствовать о том, что Путин действительно активно готовится к войне с НАТО.
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