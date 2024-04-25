Сикорский озвучил предупреждение Путину касательно неизбежного поражения РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Сикорский озвучил предупреждение Путину касательно неизбежного поражения РФ

Радослав Сикорский
Читати українською
Источник:  RMF FM

По мнению шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, нападение России на любого из членов НАТО неизбежно приведет к ее поражению.

Россия не сможет выиграть войну против НАТО

Польский дипломат обращает внимание на то, что у Альянса втрое больше военного персонала, в три раза больше авиационных ресурсов и в четыре раза больше кораблей, чем у России, а это значит, что у Путина нет никаких шансов на победу.

Армия РФ после первой волны мобилизации насчитывала более 1 миллиона 300 тысяч военнослужащих. Военный персонал НАТО — без дополнительной мобилизации — более трех с половиной миллионов человек, что почти в три раза больше.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Нельзя также забывать о том, что номинальный валовой внутренний продукт стран Альянса и Евросоюза составляет более 45 трлн долларов.

А вот совокупный ВВП России и ее приспешницы Беларуси составляет всего 2,2 трлн долларов, то есть в 20 раз меньше.

В 2022 году пятнадцать стран НАТО, наиболее активно поддерживающих Украину, потратили на оборону более 1,17 трлн долларов, а Россия — всего 86,4 млрд долларов, то есть почти в 14 раз меньше, — добавил шеф польской дипломатии.

Россия все же может совершить нападение на НАТО

По словам генерального инспектора вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстена Бройера, Россия, вполне возможно, может быть готова напасть на членов НАТО уже через 5-8 лет.

Однако это произойдет только тогда, когда армия РФ возобновит свои силы после сокрушительного поражения в Украине.

Подобных предупреждений в последние месяцы звучит все больше.

Согласно данным главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса, по состоянию на сегодняшний день страна-агрессорка РФ производит оружие в количествах выше ее потребностей на войне.

Это может свидетельствовать о том, что Путин действительно активно готовится к войне с НАТО.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Союзники по НАТО требуют от Греции и Испании передать Украине системы ПВО — FT
Союзники по НАТО требуют от Греции и Испании передать Украине системы ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и НАТО согласовали план работы перед саммитом в Вашингтоне. Что он включает
Минобороны Украины
нато
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Размещение ядерного оружия. Столтенберг раскрыл планы НАТО
Йенс Столтенберг

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?