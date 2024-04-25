Сикорский озвучил предупреждение Путину касательно неизбежного поражения РФ

По мнению шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, нападение России на любого из членов НАТО неизбежно приведет к ее поражению.

Россия не сможет выиграть войну против НАТО

Польский дипломат обращает внимание на то, что у Альянса втрое больше военного персонала, в три раза больше авиационных ресурсов и в четыре раза больше кораблей, чем у России, а это значит, что у Путина нет никаких шансов на победу.

Армия РФ после первой волны мобилизации насчитывала более 1 миллиона 300 тысяч военнослужащих. Военный персонал НАТО — без дополнительной мобилизации — более трех с половиной миллионов человек, что почти в три раза больше. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Нельзя также забывать о том, что номинальный валовой внутренний продукт стран Альянса и Евросоюза составляет более 45 трлн долларов.

А вот совокупный ВВП России и ее приспешницы Беларуси составляет всего 2,2 трлн долларов, то есть в 20 раз меньше.

В 2022 году пятнадцать стран НАТО, наиболее активно поддерживающих Украину, потратили на оборону более 1,17 трлн долларов, а Россия — всего 86,4 млрд долларов, то есть почти в 14 раз меньше, — добавил шеф польской дипломатии. Поделиться

Россия все же может совершить нападение на НАТО

По словам генерального инспектора вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстена Бройера, Россия, вполне возможно, может быть готова напасть на членов НАТО уже через 5-8 лет.

Однако это произойдет только тогда, когда армия РФ возобновит свои силы после сокрушительного поражения в Украине.

Подобных предупреждений в последние месяцы звучит все больше.

Согласно данным главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса, по состоянию на сегодняшний день страна-агрессорка РФ производит оружие в количествах выше ее потребностей на войне.

Это может свидетельствовать о том, что Путин действительно активно готовится к войне с НАТО.