На переконання шефа польської дипломатії Радослава Сікорського, напад Росії на будь-якого члена НАТО неминуче призведе до її поразки.

Росія не зможе виграти війну проти НАТО

Польський дипломат звертає увагу на те, що Альянс має втричі більше військового персоналу, втричі більше авіаційних ресурсів і вчетверо більше кораблів, ніж Росія, а це означає, що у Путіна немає жодних шансів на перемогу.

Росія після першої хвилі мобілізації мала понад 1 мільйона 300 тисяч військовослужбовців. Військовий персонал НАТО — без додаткової мобілізації — понад три з половиною мільйони осіб, що майже втричі більше. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Не можна також забувати про той факт, що номінальний валовий внутрішній продукт країн Альянсу та Євросоюзу сягає понад 45 трлн доларів.

А ось сукупний ВВП Росії та її поплічниці Білорусі становить лише 2,2 трлн доларів, тобто у 20 разів менше.

У 2022 році п’ятнадцять країн НАТО, які найактивніше підтримують Україну, витратили на оборону понад 1,17 трлн доларів, а Росія — лише 86,4 млрд доларів, тобто майже в 14 разів менше, — додав шеф польської дипломатії. Поширити

Росія все-таки може здійснити напад на НАТО

За словами генерального інспектора збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстена Броєра, Росія, цілком можливо, може бути готова напасти на членів НАТО уже за 5-8 років.

Однак це станеться лише тоді, коли армія РФ відновить свої сили після нищівної поразки в Україні.

Подібних попереджень протягом останніх місяців лунає дедалі більше.

Згідно з даними очільника Міністерства оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, станом на сьогодні країна-агресорка РФ виробляє зброю у кількостях, вищих за її потреби на війні.

Це може свідчити про те, що Путін дійсно активно готується до війни з НАТО.