Сікорський закликав ЄС пильнувати за порушеннями європейськими компаніями санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що зі спецпосланником ЄС було обговорено тенденції щодо обходу санкцій, а також роботу над наступними пакетами санкцій, «які охоплять нових людей і нові товари, але також покращать їх застосування».

Європа не може удавати, що не бачить порушення санкцій проти РФ — Сікорський

Євросоюз не може закривати очі на обхід європейськими компаніями санкцій проти Росії.

Про це 28 травня у Варшаві на спільній пресконференції зі спецпосланником ЄС з питань виконання санкцій у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України Девідом О'Салліваном заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Він наголосив, що немає згоди на те, щоб європейські компанії брали участь у підтримці російської економіки та оборонної промисловості, оскільки це дає можливість Росії продовжувати вести війну.

Відтак глава МЗС Польщі звернувся до польських підприємців з проханням переконатися, що продукція, яку вони замовляють, не надходить із країн, які перебувають під санкціями.

У мене є меседж, перш за все, нашим польським підприємствам: обхід європейських санкцій є злочином. Радослав Сікорський Міністр закордонних справ Польщі

Він зазначив, що це також стосується продуктів, які в мирний час можуть здаватися не пов’язаними з оборонною промисловістю, як сканери чи мікросхеми.

Подумайте, будь ласка, перевірте, ми надаємо інформацію в МЗС, на митницях, Податковій адміністрації, щоб не наражати себе і свої компанії на дуже серйозні наслідки. Поширити

Сікорський зауважив, що комплексний законопроєкт про санкції у зв’язку з російською агресією буде прийнято у Польщі до кінця року.

Тим часом О'Салліван підкреслив, що зараз переговори концентруються навколо 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який має бути прийнятий найближчим часом. Він підкреслив, що ці санкції мають на меті перекрити доступ росіян до технологій і доходів, які дозволяють їм продовжувати агресію проти України. Крім того, він зазначив, що кожні наступні пакети санкцій ускладнюють їх обхід. Він високо оцінив співпрацю з Польщею в ухваленні та реалізації нових санкцій.

Сікорський підтримав дозвіл на удари України по РФ західною зброєю

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський підтримав пропозицію дозволити Україні завдавати удари західною зброєю по території РФ.

Про це польський міністр сказав в інтерв’ю The Guardian.

Він зазначив, що Європа повинна навчитися краще грати в гру на ескалацію, змушуючи російського правителя Владіміра Путіна здогадуватися про свої наміри. Поширити

Відповідаючи на запитання, чи допустимо, щоб Україна завдавала ударів по військових об'єктах на території Росії, Сікорський підкреслив:

Росіяни завдають ударів по українській електромережі, по зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція проводиться зі штабу в Ростові-на-Дону. Окрім того, що Росія не використовує ядерну зброю, вона нічим себе не обмежує.

За його словами, постійне проголошення того, "якою є наша власна червона лінія, лише спонукає Москву пристосовувати свої ворожі дії до наших постійно мінливих самообмежень".