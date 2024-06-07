Депутаты ПАСЕ потребовали от ЕС более жестких санкций против металлургии РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Депутаты ПАСЕ потребовали от ЕС более жестких санкций против металлургии РФ

Евросоюз
Читати українською
Источник:  online.ua

Евросоюз работает уже над 14-м пакетом санкций, но действующие запреты до сих пор не помешали России зарабатывать миллиарды долларов и продолжать противоправную и жестокую агрессию против Украины. Именно поэтому ЕС должен действовать более жестко, и работать не только над введением новых санкций, но и ужесточать уже существующие.

Главные тезисы

  • Депутаты ПАСЕ призывают ЕС принять более жесткие меры против металлургии РФ для остановки агрессивной политики против Украины.
  • Важно полностью прекратить импорт российской металлопродукции в ЕС, чтобы ослабить экономику РФ и уменьшить угрозу безопасности Европы.
  • ЕС должен последовательно вводить санкции и запретить импорт российской металлопродукции, чтобы добиться переломного момента в конфликте с Россией.
  • Металлургия является основой российской экономики, а санкции против этого сектора могут оказать значительное давление на Кремль.
  • Депутаты обращают внимание на необходимость эффективных мер по металлургическому сектору Евросоюза для защиты международной безопасности и сдерживания агрессии РФ.

Депутаты ПАСЕ обратились к ЕС по поводу антироссийских санкций

Обращение к Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефу Боррелю было предоставлено от депутатов трех стран — Украины, Польши и Эстонии.

Существует лазейка, которую активно использует кремлевский режим — она заключается в том, что в ЕС есть предприятия, принадлежащие или связанные с Россией. Обладающие ими люди пользуются всеми привилегиями — живут в демократическом обществе, а одновременно злоупотребляют привилегиями, чтобы обеспечить обогащение кремлевского режима.

В качестве примера подписанты приводят Новолипецкую металлургическую компанию (НЛМК) и ее конечного владельца Владимира Лисина. НЛМК владеет и управляет металлургическими заводами в Дании, Италии и Бельгии. При этом НЛМК является крупнейшим производителем электротехнической стали в России: компания помогает Кремлю производить ракетные комплексы "Тор" и "Оса", радиолокационные станции для С-400 и межконтинентальные баллистические ракеты.

Основой российской экономики является металлургия, а также нефтегазодобывающая промышленность. Кремль зарабатывает миллиарды, цинично нарушая международную торговлю и справедливую конкуренцию. Ни у кого в мире нет столько доступных энергетических ресурсов. Это позволяет российским компаниям производить дешевую продукцию и активно вести демпинговать на рынке, нанося ущерб европейским и азиатским конкурентам.

Нардепы напомнили, что ЕС уже ввел санкции против некоторой металлопродукции из РФ. Но путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года — хотя они завершились в сентябре 2024 года.

Однако 12 пакет санкций ослабил ранее введенные ограничения. Он разрешил РФ импортировать слябы до октября 2028 года в огромных количествах, и эти послабления пролоббировали НЛМК и их партнеры/союзники в ЕС. Каждая тонна российской металлопродукции – это кровь украинцев. Только в 2024 году промедление с введением полноценных ограничений даст России минимум 2 млрд дол. И они превратятся в новые ракеты для бомбардировки Украины, — подчеркнули депутаты.

Они призвали ЕС быть более жестким: последовательно вводить санкции и полностью прекратить возможность импорта российской металлопродукции в ЕС. Только так можно ослабить российскую экономику и добиться переломного момента в войне, угрожающей безопасности всей Европы.

Письмо Боррелю подписали народный депутат Украины, председатель Комитета по миграции и беженцев ПАСЕ Алексей Гончаренко, депутат парламента Эстонии, председатель эстонской делегации в ПАСЕ Эрик Кросс, и депутат Сейма Польши, председатель польской делегации в ПАСЕ Аркадиуш Мулярчик.

Санкции ЕС против России: что известно

В 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024 по сентябрь 2028 установлен в размере 8,5 млн т с более детальным разбиением по периодам.

Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре 2022 года в рамках 8-го пакета санкций.

Тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Ряд стран ЕС не поддерживают санкции против "теневого флота" РФ
Танкер
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции Запада не смогли остановить экономику РФ
Санкции против РФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции Запада загнали российский Газпром в тупик на десятилетие — FT
Газпром

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?