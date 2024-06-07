Депутаты ПАСЕ потребовали от ЕС более жестких санкций против металлургии РФ

Евросоюз работает уже над 14-м пакетом санкций, но действующие запреты до сих пор не помешали России зарабатывать миллиарды долларов и продолжать противоправную и жестокую агрессию против Украины. Именно поэтому ЕС должен действовать более жестко, и работать не только над введением новых санкций, но и ужесточать уже существующие.

Депутаты ПАСЕ обратились к ЕС по поводу антироссийских санкций

Обращение к Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефу Боррелю было предоставлено от депутатов трех стран — Украины, Польши и Эстонии.

Существует лазейка, которую активно использует кремлевский режим — она заключается в том, что в ЕС есть предприятия, принадлежащие или связанные с Россией. Обладающие ими люди пользуются всеми привилегиями — живут в демократическом обществе, а одновременно злоупотребляют привилегиями, чтобы обеспечить обогащение кремлевского режима. Поделиться

В качестве примера подписанты приводят Новолипецкую металлургическую компанию (НЛМК) и ее конечного владельца Владимира Лисина. НЛМК владеет и управляет металлургическими заводами в Дании, Италии и Бельгии. При этом НЛМК является крупнейшим производителем электротехнической стали в России: компания помогает Кремлю производить ракетные комплексы "Тор" и "Оса", радиолокационные станции для С-400 и межконтинентальные баллистические ракеты.

Основой российской экономики является металлургия, а также нефтегазодобывающая промышленность. Кремль зарабатывает миллиарды, цинично нарушая международную торговлю и справедливую конкуренцию. Ни у кого в мире нет столько доступных энергетических ресурсов. Это позволяет российским компаниям производить дешевую продукцию и активно вести демпинговать на рынке, нанося ущерб европейским и азиатским конкурентам. Поделиться

Нардепы напомнили, что ЕС уже ввел санкции против некоторой металлопродукции из РФ. Но путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года — хотя они завершились в сентябре 2024 года.

Однако 12 пакет санкций ослабил ранее введенные ограничения. Он разрешил РФ импортировать слябы до октября 2028 года в огромных количествах, и эти послабления пролоббировали НЛМК и их партнеры/союзники в ЕС. Каждая тонна российской металлопродукции – это кровь украинцев. Только в 2024 году промедление с введением полноценных ограничений даст России минимум 2 млрд дол. И они превратятся в новые ракеты для бомбардировки Украины, — подчеркнули депутаты.

Они призвали ЕС быть более жестким: последовательно вводить санкции и полностью прекратить возможность импорта российской металлопродукции в ЕС. Только так можно ослабить российскую экономику и добиться переломного момента в войне, угрожающей безопасности всей Европы.

Письмо Боррелю подписали народный депутат Украины, председатель Комитета по миграции и беженцев ПАСЕ Алексей Гончаренко, депутат парламента Эстонии, председатель эстонской делегации в ПАСЕ Эрик Кросс, и депутат Сейма Польши, председатель польской делегации в ПАСЕ Аркадиуш Мулярчик. Поделиться

Санкции ЕС против России: что известно

В 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024 по сентябрь 2028 установлен в размере 8,5 млн т с более детальным разбиением по периодам.

Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре 2022 года в рамках 8-го пакета санкций.

Тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.