Британія приєдналася до нових санкцій США проти Росії

Велика Британія приєдналась до нових санкцій США проти Росії, які Штати запровадили 12 червня.

Що відомо про санкції Британії проти РФ

Як зазначається, під нові санкції Британії потрапили найбільша в Росії за обсягом торгів Мосбіржа, Національний розрахунковий депозитарій (НРД), Національний кліринговий центр (НКЦ), СПБ Біржа, низка банків та шість російських судів.

Крім того, санкції торкнулися голови Мосбіржі Юрія Денісова та засновника Kismet Capital Group Івана Тавріна (групі, зокрема, належить «Авіто»), співвласника «Групи Астра» Дениса Фролова та власника групи S8 Capital Армена Саркісяна та інших.

Також під обмеження потрапили компанії з Китаю, Киргизстану, Туреччини, Ізраїлю, ЦАР та ОАЕ, які допомагали Росії вести війну проти України, обходити попередні санкції, або постачали їх необхідне обладнання, дрони та плати.

Загалом у новому списку санкцій понад 40 юросіб та фізосіб.

США розширили вторинні санкції проти Росії

12 червня 2024 року США наклали санкції на понад 300 людей та організацій з Росії, Азії, Близького Сходу, Європи, Африки та Карибського басейну, які підтримують війну РФ проти України.

Під санкції потрапили Московська біржа, ВЕБ.РФ, Сбербанк Росії, ВТБ Банк, Промсвязьбанк, «Газпром інвест», російські машино- і суднобудівні заводи, виробники безпілотників, супутників, а також 90 іноземних компаній та осіб, які допомагають РФ обходити санкції.

ЗМІ зазначають, що санкції вразили серце валютних торгів у РФ. Це може призвести до появи чорного ринку долара та євро.