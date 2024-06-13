Британія приєдналася до нових санкцій США проти Росії

Велика Британія приєдналась до нових санкцій США проти Росії, які Штати запровадили 12 червня.
Головні тези:
- Санкції вплинули на Мосбіржу, ряд банків та відомих фінансових діячів, спричинивши зупинку торгів та можливе змішання валютних курсів.
- Понад 40 юросіб та фізосіб були уведені в список санкцій, включаючи компанії з Китаю, Туреччини та Ізраїлю, що підтримували російську агресію проти України.
- Розширення вторинних санкцій США за підтримку війни проти України охопило понад 300 осіб та організацій з різних країн, у тому числі ключові фінансові інституції та виробники.
Що відомо про санкції Британії проти РФ
Як зазначається, під нові санкції Британії потрапили найбільша в Росії за обсягом торгів Мосбіржа, Національний розрахунковий депозитарій (НРД), Національний кліринговий центр (НКЦ), СПБ Біржа, низка банків та шість російських судів.
Крім того, санкції торкнулися голови Мосбіржі Юрія Денісова та засновника Kismet Capital Group Івана Тавріна (групі, зокрема, належить «Авіто»), співвласника «Групи Астра» Дениса Фролова та власника групи S8 Capital Армена Саркісяна та інших.
Також під обмеження потрапили компанії з Китаю, Киргизстану, Туреччини, Ізраїлю, ЦАР та ОАЕ, які допомагали Росії вести війну проти України, обходити попередні санкції, або постачали їх необхідне обладнання, дрони та плати.
Загалом у новому списку санкцій понад 40 юросіб та фізосіб.
США розширили вторинні санкції проти Росії
12 червня 2024 року США наклали санкції на понад 300 людей та організацій з Росії, Азії, Близького Сходу, Європи, Африки та Карибського басейну, які підтримують війну РФ проти України.
Під санкції потрапили Московська біржа, ВЕБ.РФ, Сбербанк Росії, ВТБ Банк, Промсвязьбанк, «Газпром інвест», російські машино- і суднобудівні заводи, виробники безпілотників, супутників, а також 90 іноземних компаній та осіб, які допомагають РФ обходити санкції.
ЗМІ зазначають, що санкції вразили серце валютних торгів у РФ. Це може призвести до появи чорного ринку долара та євро.
Мосбіржа оголосила про припинення торгів, щойно оприлюднили санкційний список. Це може призвести до появи паралельних курсів валют.
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