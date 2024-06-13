Великобритания присоединилась к новым санкциям США против России
Категория
Экономика
Дата публикации

Великобритания присоединилась к новым санкциям США против России

Правительство Великобритании
британия
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Великобритания присоединилась к новым санкциям США против России, введенным Штатами 12 июня.

Главные тезисы

 

  • Британские и американские санкции также охватили российских предпринимателей и организации из других стран, поддерживающих Россию в конфликте с Украиной.
  • Благодаря санкциям может возникнуть черный рынок валюты в России, а также возможно появление параллельных курсов валют.
  • Санкции могут серьезно повлиять на финансовый сектор и валютные торги в России, вызвав затруднения для компаний и граждан.
  • Принятие новых санкций направлено на ужесточение наказания за нарушения международного права и помощь в решении ситуации на Восточной Украине.

Что известно о санкциях Британии против РФ

Как отмечается, под новые санкции Британии оказались крупнейшие в России по объему торгов Мосбиржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Национальный клиринговый центр (НКЦ), СПБ Биржа, ряд банков и шесть российских судов.

Кроме того, санкции коснулись председателя Мосбиржи Юрия Денисова и основателя Kismet Capital Group Ивана Таврина (группе, в частности, принадлежит "Авито"), совладельца "Группы Астра" Дениса Фролова и владельца группы S8 Capital Армена Саркисяна и других.

Также под ограничения попали компании из Китая, Кыргызстана, Турции, Израиля, ЦАР и ОАЭ, которые помогали России вести войну против Украины, обходить предыдущие санкции или поставляли их необходимое оборудование, дроны и платы.

Всего в новом списке санкций более 40 юрлиц и физлиц.

США расширили вторичные санкции против России

12 июня 2024 года США наложили санкции более чем на 300 человек и организаций из России, Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и Карибского бассейна, поддерживающих войну РФ против Украины.

Под санкции попали Московская биржа, ВЭБ.РФ, Сбербанк России, ВТБ Банк, Промсвязьбанк, Газпром инвест, российские машино- и судостроительные заводы, производители беспилотников, спутников, а также 90 иностранных компаний и лиц, помогающих РФ обходить санкции.

СМИ отмечают, что санкции поразили сердце валютных торгов в РФ. Это может привести к появлению черного рынка доллара и евро.

Мосбиржа объявила о прекращении торгов, как только обнародовали санкционный список. Это может привести к появлению параллельных курсов валют.

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