Правительство Германии блокирует принятие нового пакета санкций ЕС против России, поэтому его введение задерживается.

Почему Германия блокирует принятие нового пакета санкций против России

Отмечается, что правительство канцлера Германии Олафа Шольца срывает переговоры по утверждению нового пакета антироссийских санкций ЕС.

Один из европейских чиновников в комментарии журналистам подчеркнул, что Германия в последнее время начинает напоминать Венгрию.

Ранее, именно Будапешт тормозил принятие новых антироссийских санкций на уровне ЕС.

В частности, обеспокоенность Германии по словам европейских чиновников в Брюсселе, вызывает план мер, направленный на предотвращение обхода Россией санкций.

Берлин призывает удалить норму об ответственности филиалов компаний, которые могут нарушить санкции.

Причиной, очевидно, опасения, что немецкие компании могут быть привлечены к ответственности за нарушение санкций, - предполагают журналисты издания. Поделиться

Что известно о расширении антироссийских санкций со стороны США

В Минфине США сообщили, что в рамках расширения санкций против России был введен запрет на предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT-лицам, находящимся в Российской Федерации.

В документе говорится, что запрещен экспорт, продажа, поставки из США, а также через третьи страны услуг в сфере IT-консультирования и проектирования, IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения любому лицу из России.

Сегодняшние действия усугубляют риск вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, имеющих дело с военной экономикой России. Ограничивают возможность российской военно-промышленной базы использовать определенные услуги, – подчеркивается в заявлении Минфина США. Поделиться

Как сообщается, решение вступит в силу 12 сентября 2024 года.