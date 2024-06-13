Германия блокирует новые санкции ЕС против России
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Германия блокирует новые санкции ЕС против России

Олаф Шольц
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Источник:  RND

Правительство Германии блокирует принятие нового пакета санкций ЕС против России, поэтому его введение задерживается.

Главные тезисы

  • Правительство Германии блокирует принятие новых санкций ЕС против России из-за опасений ответственности своих компаний в случае обхода санкций.
  • Решение введения запрета на услуги в IT-секторе России от Минфина США вызывает опасения вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений.
  • Германия и Штаты обеспокоены предотвращением обхода российскими компаниями санкций, что усиливает напряжение между странами.
  • Новые запреты вступят в силу 12 сентября 2024 года, но не затронут операции, связанные с телекоммуникационными технологиями и гуманитарными миссиями.
  • Расширение антироссийских санкций со стороны США ограничивает возможности российской военно-промышленной базы и усугубляет риск вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений.

Почему Германия блокирует принятие нового пакета санкций против России

Отмечается, что правительство канцлера Германии Олафа Шольца срывает переговоры по утверждению нового пакета антироссийских санкций ЕС.

Один из европейских чиновников в комментарии журналистам подчеркнул, что Германия в последнее время начинает напоминать Венгрию.

Ранее, именно Будапешт тормозил принятие новых антироссийских санкций на уровне ЕС.

В частности, обеспокоенность Германии по словам европейских чиновников в Брюсселе, вызывает план мер, направленный на предотвращение обхода Россией санкций.

Берлин призывает удалить норму об ответственности филиалов компаний, которые могут нарушить санкции.

Причиной, очевидно, опасения, что немецкие компании могут быть привлечены к ответственности за нарушение санкций, - предполагают журналисты издания.

Что известно о расширении антироссийских санкций со стороны США

В Минфине США сообщили, что в рамках расширения санкций против России был введен запрет на предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT-лицам, находящимся в Российской Федерации.

В документе говорится, что запрещен экспорт, продажа, поставки из США, а также через третьи страны услуг в сфере IT-консультирования и проектирования, IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения любому лицу из России.

Сегодняшние действия усугубляют риск вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, имеющих дело с военной экономикой России. Ограничивают возможность российской военно-промышленной базы использовать определенные услуги, – подчеркивается в заявлении Минфина США.

Как сообщается, решение вступит в силу 12 сентября 2024 года.

В то же время, новые запреты не распространяются на операции, связанные с телекоммуникационными технологиями и гуманитарными миссиями.

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