Уряд Німеччини блокує ухвалення нового пакету санкцій ЄС проти Росії, через це його запровадження затримується.

Чому Німеччина блокує ухвалення нового пакета санкцій проти Росії

Зазначається, що уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца зриває переговори щодо затвердження нового пакета антиросійських санкцій ЄС.

Один з європейських посадовців у коментарі журналістам видання підкреслив, що Німеччина останнім часом починає нагадувати Угорщину.

Раніше саме Будапешт гальмував прийняття нових антиросійських санкцій на рівні ЄС.

Зокрема, стурбованність Німеччини за словами європейських посадовців у Брюсселі, викликає план заходів, спрямований на запобігання обходу Росією санкцій.

Берлін закликає видалити норму про відповідальність філій компаній, які можуть порушити санкції.

Причиною, очевидно, є побоювання, що німецькі компанії можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення санкцій, — припускають журналісти видання. Поширити

Що відомо про розширення антиросійських санкцій з боку США

У Мінфіні США повідомили, що у рамках розширення санкцій проти Росії було введено заборону на надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT-особам, які перебувають у Російській Федерації.

У документі йдеться, що заборонено експорт, продаж, постачання зі США, а також через треті країни послуг у сфері IT-консультування та проектування, IT-підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення будь-якій особі з Росії.

Сьогоднішні дії посилюють ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які мають справу з військовою економікою Росії. Обмежують можливість російської військово-промислової бази використати певні послуги, — підкреслюється у заяві Мінфіну США. Поширити

Як повідомляється, рішення набуде чинності 12 вересня 2024 року.