Німеччина блокує нові санкції ЄС проти Росії
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Німеччина блокує нові санкції ЄС проти Росії

Олаф Шольц
Джерело:  RND

Уряд Німеччини блокує ухвалення нового пакету санкцій ЄС проти Росії, через це його запровадження затримується. 

Головні тези:

  • Німеччина блокує ухвалення нового пакета санкцій ЄС проти Росії через побоювання щодо відповідальності своїх компаній.
  • Заборона надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT-особам у Росії від США може призвести до вторинних санкцій для іноземних фінансових установ.
  • Рішення про заборону послуг у IT-секторі Росії від Мінфіну США набуде чинності 12 вересня 2024 року.
  • Нові заборони не торкнуться операцій, пов'язаних з телекомунікаційними технологіями та гуманітарними місіями.
  • Розширення санкцій проти Росії викликає спірність і реакцію як у ЄС, так і в США, що підсилює напругу у міжнародних відносинах.

Чому Німеччина блокує ухвалення нового пакета санкцій проти Росії

Зазначається, що уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца зриває переговори щодо затвердження нового пакета антиросійських санкцій ЄС.

Один з європейських посадовців у коментарі журналістам видання підкреслив, що Німеччина останнім часом починає нагадувати Угорщину.

Раніше саме Будапешт гальмував прийняття нових антиросійських санкцій на рівні ЄС.

Зокрема, стурбованність Німеччини за словами європейських посадовців у Брюсселі, викликає план заходів, спрямований на запобігання обходу Росією санкцій.

Берлін закликає видалити норму про відповідальність філій компаній, які можуть порушити санкції.

Причиною, очевидно, є побоювання, що німецькі компанії можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення санкцій, — припускають журналісти видання.

Що відомо про розширення антиросійських санкцій з боку США

У Мінфіні США повідомили, що у рамках розширення санкцій проти Росії було введено заборону на надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT-особам, які перебувають у Російській Федерації.

У документі йдеться, що заборонено експорт, продаж, постачання зі США, а також через треті країни послуг у сфері IT-консультування та проектування, IT-підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення будь-якій особі з Росії.

Сьогоднішні дії посилюють ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які мають справу з військовою економікою Росії. Обмежують можливість російської військово-промислової бази використати певні послуги, — підкреслюється у заяві Мінфіну США.

Як повідомляється, рішення набуде чинності 12 вересня 2024 року.

В той же час нові заборони не поширюються на операції, пов'язані з телекомунікаційними технологіями та гуманітарними місіями.

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