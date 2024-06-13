Уряд Німеччини блокує ухвалення нового пакету санкцій ЄС проти Росії, через це його запровадження затримується.
Головні тези:
- Німеччина блокує ухвалення нового пакета санкцій ЄС проти Росії через побоювання щодо відповідальності своїх компаній.
- Заборона надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT-особам у Росії від США може призвести до вторинних санкцій для іноземних фінансових установ.
- Рішення про заборону послуг у IT-секторі Росії від Мінфіну США набуде чинності 12 вересня 2024 року.
- Нові заборони не торкнуться операцій, пов'язаних з телекомунікаційними технологіями та гуманітарними місіями.
- Розширення санкцій проти Росії викликає спірність і реакцію як у ЄС, так і в США, що підсилює напругу у міжнародних відносинах.
Чому Німеччина блокує ухвалення нового пакета санкцій проти Росії
Зазначається, що уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца зриває переговори щодо затвердження нового пакета антиросійських санкцій ЄС.
Один з європейських посадовців у коментарі журналістам видання підкреслив, що Німеччина останнім часом починає нагадувати Угорщину.
Раніше саме Будапешт гальмував прийняття нових антиросійських санкцій на рівні ЄС.
Зокрема, стурбованність Німеччини за словами європейських посадовців у Брюсселі, викликає план заходів, спрямований на запобігання обходу Росією санкцій.
Берлін закликає видалити норму про відповідальність філій компаній, які можуть порушити санкції.
Що відомо про розширення антиросійських санкцій з боку США
У Мінфіні США повідомили, що у рамках розширення санкцій проти Росії було введено заборону на надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT-особам, які перебувають у Російській Федерації.
У документі йдеться, що заборонено експорт, продаж, постачання зі США, а також через треті країни послуг у сфері IT-консультування та проектування, IT-підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення будь-якій особі з Росії.
Як повідомляється, рішення набуде чинності 12 вересня 2024 року.
В той же час нові заборони не поширюються на операції, пов'язані з телекомунікаційними технологіями та гуманітарними місіями.
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